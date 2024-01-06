وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لجريان وتدفق سيول بني عيسى شرق القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حال الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وقال المركز: “يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق “جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية”.