Icon

حقيقة تفاوض الشباب مع سيبيريا Icon الصرامي: الاتحاد والأهلي طلبا لاعبين بـ4 مليارات عبر الواتس! Icon لقطات لجريان وتدفق سيول بني عيسى شرق القنفذة Icon ساديو ماني يحلم باللقب الثاني مع السنغال Icon أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق استعدادًا لإجازة منتصف الفصل الثاني Icon البنك الأهلي يتيح الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي Icon صور للترحيب بـ النصر في شوارع الصين Icon مطب جازان الصناعي يشعل الجدل.. واستجابة عاجلة بإزالته Icon ضمن فعاليات “مهرجان الكُتّاب والقُراء”.. أمسية شعرية يحييها أربعة شعراء Icon باريس يُجهز للرد على صفقة انتقال مبابي للريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد هطول الأمطار الغزيرة  على المنطقة

لقطات لجريان وتدفق سيول بني عيسى شرق القنفذة

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢١ مساءً
لقطات لجريان وتدفق سيول بني عيسى شرق القنفذة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لجريان وتدفق سيول بني عيسى شرق القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار الغزيرة  على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حال الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وقال المركز: “يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق “جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم