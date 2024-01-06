حقيقة تفاوض الشباب مع سيبيريا الصرامي: الاتحاد والأهلي طلبا لاعبين بـ4 مليارات عبر الواتس! لقطات لجريان وتدفق سيول بني عيسى شرق القنفذة ساديو ماني يحلم باللقب الثاني مع السنغال أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق استعدادًا لإجازة منتصف الفصل الثاني البنك الأهلي يتيح الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي صور للترحيب بـ النصر في شوارع الصين مطب جازان الصناعي يشعل الجدل.. واستجابة عاجلة بإزالته ضمن فعاليات “مهرجان الكُتّاب والقُراء”.. أمسية شعرية يحييها أربعة شعراء باريس يُجهز للرد على صفقة انتقال مبابي للريال
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لجريان وتدفق سيول بني عيسى شرق القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
📍فيديو
سيول بني عيسى شرق #القنفذة
السبت ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
6 يناير 2024م
من | احمد العيسي
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. pic.twitter.com/PMPytDOzEkقد يهمّك أيضاً
— طقس (@tqqs) January 6, 2024
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.
وقال المركز: “يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق “جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية”.