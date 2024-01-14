الدرعية.. معلمٌ تاريخي يجذب الوزراء والنجوم لقطات لجمال جبال أجا وسط البساط الأخضر أسترالي يُدير مباراة السعودية ضد عمان التشكيل المتوقع لنهائي كأس السوبر الإسباني سماء السعودية تشهد ظاهرة فلكية خلابة الليلة استدعاء 43.8 ألف سيارة تويوتا ياريس وفيلوز بسبب احتمالية فقد السيطرة على المركبة الهلال في طريقه لحسم صفقة رينان لودي الإطاحة بمروجين للمخدرات في جدة وعسير سبب غياب كريم بنزيما عن تدريبات الاتحاد لقطات توثق لحظة ثوران بركان في أيسلندا
وثق مقطع فيديو لقطات لربيع شمال غرب حائل وذلك وسط جبال أجا التي ظهرت ويحيطها اللون الأخضر من كل الجوانب مع امتداد العشب.
وارتسمت ملامح الجمال وسط جبال أجا شمال غرب حائل، بعد تنامي الأعشاب وتغطيتها للمنطقة الجبلية، إثر الأمطار التي شهدتها المنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ربيع شمال غرب حائل،
وسط جبال أجا – ١ / ٧ / ١٤٤٥ هـ
📸عبدالله الجارالله pic.twitter.com/Ugx2wMtxKY
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 14, 2024