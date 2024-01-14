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بسبب ربيع شمال حائل

لقطات لجمال جبال أجا وسط البساط الأخضر

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٤ مساءً
لقطات لجمال جبال أجا وسط البساط الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات لربيع شمال غرب حائل وذلك وسط جبال أجا التي ظهرت ويحيطها اللون الأخضر من كل الجوانب مع امتداد العشب.

جمال جبال أجا

وارتسمت ملامح الجمال وسط جبال أجا شمال غرب حائل، بعد تنامي الأعشاب وتغطيتها للمنطقة الجبلية، إثر الأمطار التي شهدتها المنطقة.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

 

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