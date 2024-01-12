مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح! لقطات لـ سفير فرنسا أثناء حصد الفقع في صحراء القصيم: من أطيب ما يكون موعد مباريات السبت في كأس أمم آسيا 2023 رئاسة الهيئة تختتم مشاركتها في معرض خدمات الحج والعمرة فتاة تتحول فرحتها لألم أثناء تصويرها على ممشى 8 مخالفين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان استعدادات منفذ سلوى لاستقبال جمهور منافسات كأس آسيا 2023 تنظيم مميز لسباق درب العلا وتفاعل مع عروض الفلكلور صورة لهلال رجب بعد غروب الشمس اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف الراغبة في العمل بالسعودية
خاض السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بويّ، تجربة فريدة من نوعها في قلب صحراء القصيم.
ونشر السفير، عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة، لقطات من وجوده في صحراء القصيم وهو يحصد الفقع، معلقًا عليها بالقول: مع أبو سلطان وعائلته في قلب صحراء القصيم، لنحصد الفقع… الكمأة البيضاء في الصحراء السعودية من أطيب ما يكون! شكرًا على هذه التجربة الرائعة!
يذكر أن الفقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الزبيدي، هو الفقع الأبيض المفلطح والذي يظهر على وجه الأرض، والخلاسي، وهو الفقع الأحمر وفيه نقاط سود على جوانبه، والجباة، وهو الفقع المفلطح الأشهب، وأنضرها هو الزبيدي، وأطعمها وأغلاها ثمنًا وألذها مذاقًا هو الخلاسي.
والفقع رغم أنه يحوي دهونًا لكنها دهون غير مشبعة مع عدم الاعتماد عليه اعتماد كلي بحيث يكون جزءًا من الوجبة، كما يعمل الفقع على تنشيط الجسم ودعم العضلات.
مع أبو سلطان وعائلته في قلب صحراء القصيم، لنحصد الفقع … الكمأة البيضاء في الصحراء السعودية من أطيب ما يكون ! شكرًا على هذه التجربة الرائعة !@EmarahAlQassim#القصيم 🇸🇦💙🇨🇵 pic.twitter.com/njupskypDn
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) January 12, 2024