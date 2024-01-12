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تجربة فريدة من نوعها في قلب صحراء السعودية

لقطات لـ سفير فرنسا أثناء حصد الفقع في صحراء القصيم: من أطيب ما يكون

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠١ مساءً
لقطات لـ سفير فرنسا أثناء حصد الفقع في صحراء القصيم: من أطيب ما يكون
المواطن - فريق التحرير

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خاض السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بويّ، تجربة فريدة من نوعها في قلب صحراء القصيم.

ونشر السفير، عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة، لقطات من وجوده في صحراء القصيم وهو يحصد الفقع، معلقًا عليها بالقول: مع أبو سلطان وعائلته في قلب صحراء القصيم، لنحصد الفقع… الكمأة البيضاء في الصحراء السعودية من أطيب ما يكون! شكرًا على هذه التجربة الرائعة!

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الفقع

يذكر أن الفقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الزبيدي، هو الفقع الأبيض المفلطح والذي يظهر على وجه الأرض، والخلاسي، وهو الفقع الأحمر وفيه نقاط سود على جوانبه، والجباة، وهو الفقع المفلطح الأشهب، وأنضرها هو الزبيدي، وأطعمها وأغلاها ثمنًا وألذها مذاقًا هو الخلاسي.

والفقع رغم أنه يحوي دهونًا لكنها دهون غير مشبعة مع عدم الاعتماد عليه اعتماد كلي بحيث يكون جزءًا من الوجبة، كما يعمل الفقع على تنشيط الجسم ودعم العضلات.

 

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