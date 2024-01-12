لقطات لمشاركة الجوازات في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

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اختتمت المديرية العامة للجوازات مشاركتها ضمن جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 – 29 جمادى الآخرة 1445هـ.
ونشرت مديرية الجوازات على حسابها بمنصة “إكس”، مقطع فيديو وصورًا، يظهر جانبًا من أعمالها وحضورها في جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة”.
وكانت تهدف بمشاركتها للتعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.
واستعرضت الجوازات تقنياتها في المنافذ الدولية، التي تسهل خدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى السعودية للعمرة والحج والزيارة وراحتهم، وآلية التقديم على التأشيرة السياحية عند الوصول، وذلك عبر جهاز الخدمة الذاتية في بعض منافذ المملكة الدولية.
📹| الجوازات تختتم مشاركتها ضمن جناح وزارة الداخلية في #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة بجدة. pic.twitter.com/LkGBQ4wGmF
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 12, 2024