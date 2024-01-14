لقطات لهطول أمطار الخير على حفر الباطن

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لهطول أمطار الخير على محافظة حفر الباطن، صباح اليوم الأحد، وسط توقعات من الأرصاد بهطول الأمطار على عدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.