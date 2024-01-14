الكيميائية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم لقطات لهطول أمطار الخير على حفر الباطن وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين فتاة تسافر لبلاد الشام من الرياض بـ 50 ريالًا ثوران بركان جزيرة سوانوز جنوب غرب اليابان أمطار ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق إقبال على شراء الفقع بطريف والكيلو بـ 250 ريالًا الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار زوار وندر جاردن يستمتعون بالعروض المتجولة سلاسل الفنادق العالمية تختار السعودية كوجهة سياحية جذابة وعالية الجودة
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لهطول أمطار الخير على محافظة حفر الباطن، صباح اليوم الأحد، وسط توقعات من الأرصاد بهطول الأمطار على عدة مناطق.
ماشاء الله امطار #حفر_الباطن صباح اليوم👌 pic.twitter.com/xDDlMqzxHBقد يهمّك أيضاً
— ⛈طقس الحجاز⛈ (@alhijaz21) January 14, 2024
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.