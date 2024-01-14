Icon

الكيميائية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لإنتاج نترات الأمونيوم Icon لقطات لهطول أمطار الخير على حفر الباطن Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين Icon فتاة تسافر لبلاد الشام من الرياض بـ 50 ريالًا Icon ثوران بركان جزيرة سوانوز جنوب غرب اليابان Icon أمطار ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق Icon إقبال على شراء الفقع بطريف والكيلو بـ 250 ريالًا Icon الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار Icon زوار وندر جاردن يستمتعون بالعروض المتجولة Icon سلاسل الفنادق العالمية تختار السعودية كوجهة سياحية جذابة وعالية الجودة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صباح اليوم الأحد

لقطات لهطول أمطار الخير على حفر الباطن

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٩ صباحاً
لقطات لهطول أمطار الخير على حفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لهطول أمطار الخير على محافظة حفر الباطن، صباح اليوم الأحد، وسط توقعات من الأرصاد بهطول الأمطار على عدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم
الرياضة

شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت...

الرياضة
جدا تعزز نمو رأس المال الجريء في السعودية بأرقام قياسية
السعودية اليوم

جدا تعزز نمو رأس المال الجريء في...

السعودية اليوم
الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح
الرياضة

الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح

الرياضة
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

وظائف
برشلونة يكشف تفاصيل حالة ماركو ألونسو
آخر الاخبار

برشلونة يكشف تفاصيل حالة ماركو ألونسو

آخر الاخبار
دليل يُقرب أيمن يحيى من الهلال
الرياضة

دليل يُقرب أيمن يحيى من الهلال

الرياضة
الصحة : لا ينسّيكم برد الشتاء شرب الماء
صحة وطب‎

الصحة : لا ينسّيكم برد الشتاء شرب...

صحة وطب‎
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

السعودية اليوم