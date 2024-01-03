التأمينات تحدد موعد صرف دعم ساند في العام الجديد لقطات لهطول أمطار غزيرة جنوب صامطة بجازان منافسة سعودية إيطالية على ضم نايف أكرد ابن زكري يُفاضل بين 3 عروض الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال نفاد تذاكر مباراتي النصر في الصين وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة NOV وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب الأهلي يفاوض نجم الشباب هل ينضم كاسيميرو للنصر؟
وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على أحياء جنوب محافظة صامطة، في منطقة جازان، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.
وأظهر المقطع، أجواء ماطرة متوسطة إلى غزيرة، على أحياء جنوب صامطة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
أمطار جنوب محافظة #صامطة – #جازان
الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
رصد : يحيى رضوان
عبر : @Awsef_jazan2020 pic.twitter.com/XMZ8WmD1jY
— FAHAD (@FAHAD_1322) January 3, 2024
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم.
ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.