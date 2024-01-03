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لقطات لهطول أمطار غزيرة جنوب صامطة بجازان

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٠ مساءً
لقطات لهطول أمطار غزيرة جنوب صامطة بجازان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على أحياء جنوب محافظة صامطة، في منطقة جازان، في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.

أمطار على صامطة

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة متوسطة إلى غزيرة، على أحياء جنوب صامطة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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