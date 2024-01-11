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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الجمعة، عبر حسابها بمنصة إكس، لقطات ليلية من أجواء الهدا.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.
في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.
#فيديو 🎥
أجواء #الهدا
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تصوير: عبدالاله السلمي pic.twitter.com/rG8cnuh5Hz
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 11, 2024