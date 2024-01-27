لقطات مذهلة لسيارة تسلا تشق طريقها وسط الفيضانات بدون توقف

تساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية نجاة السيارة الكهربائية تسلا من مياه الفيضانات، بعد تداول لقطات للسيارة الكهربائية تشق طريقها وسط المياه بدون توقف.



لقطة مذهلة لسيارة تسلا

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مذهلة للحظة مروعة اندفعت بها سيارة تسلا في شارع غمرته المياه بالكامل بدون توقف. ويُظهر مقطع فيديو التقطه أحد النزلاء في فندق قريب، سيارة تسلا موديل 3 ذات اللون الرمادي، وهي تندفع وسط عدة بوصات من مياه الفيضانات في سان دييغو، وسط ظروف الطريق القاسية.

واستطاعت سيارة تسلا أن تجد طريقة للخروج من المياه العميقة، وانطلقت بسرعة وسط الفيضانات المفاجئة في سان دييغو، حيث اجتاحت أمطار غزيرة ولاية كاليفورنيا في الأيام الماضية. ووفقًا لنزلاء الفندق الذين التقطوا الفيديو، كان سائق فولكس فاجن يحاول أن يطلب من السيارات الابتعاد عن الفيضانات، لكن سائق تسلا تجاهل التحذيرات وانطلق مسرعاً.

سيارة تسلا تشق طريقها بالفيضانات

وشاهد الآلاف من المشاهدين المذهولين اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عندما انتشر الفيديو على نطاق واسع. وسارع مستخدمو تيك توك إلى إبداء آرائهم بعد هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر. وقال أحدهم: “ربما نجحوا في الخروج وسط المياه، لكنهم أدخلوا الماء بالتأكيد داخل السيارة، ومن المحتمل أن يواجهوا مشكلات في الأجهزة الإلكترونية”.

وتعد سيارات تسلا الكهربائية هي سيارات تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية وتنتجها شركة تسلا موتورز. تسلا هي شركة أمريكية متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات. تأسست الشركة في عام 2003 ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أبرز الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم.

Reckless Tesla driver rides through flooded street pic.twitter.com/poLa4Yl9J3 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 25, 2024

مزايا سيارات تسلا

وتقدم تسلا مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية بتصاميم مختلفة ومواصفات متنوعة. من بين أشهر سيارات تسلا تشمل Model S و Model 3 و Model X و Model Y. تتميز سيارات تسلا بأدائها العالي ومدى قيادتها الطويل وتقنيتها المتقدمة.

تستخدم سيارات تسلا بطاريات ليثيوم أيون عالية السعة لتخزين الطاقة، وتعتمد على شبكة شحن عامة تابعة للشركة تسمى “شبكة الشحن السوبر” Supercharger network لشحن البطاريات بسرعة عالية. يمكن أيضًا شحن السيارات في المنازل أو في محطات الشحن العامة الأخرى.

أنظمة قيادة ذاتية

تمتلك سيارات تسلا أنظمة قيادة ذاتية متقدمة، حيث تستخدم الكاميرات والأجهزة الاستشعارية والذكاء الاصطناعي لتوفير وظائف مثل التوجيه التلقائي والتحكم في المسار والتحكم في السرعة. هذه التقنيات تسمح بتجربة قيادة آمنة ومريحة.

تعمل تسلا أيضًا على تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات لاستخدامها في المنازل والشركات وحتى في قطاع الطاقة الشبكية. تسعى الشركة لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المستدامة لتحسين بيئتنا وتقليل انبعاثات الكربون. ومن المتوقع أن تستمر تسلا في تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية وتوسيع نطاق منتجاتها في المستقبل.