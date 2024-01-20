لقطات مذهلة من الأجواء لربيع وادي الرمة غرب القصيم

وثق مقطع فيديو لقطات مذهلة من الأجواء لربيع وادي الرمة شمال جبل بدن غرب القصيم، بعد الحالة المطرية على المنطقة.

وأظهر المقطع، امتداد الوادي والأشجار والمساحات الخضراء على جانبيه، والإبل والغنم ترعى في الحشائش اليانعة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

تصوير جوي جميل من ربيع #وادي_الرمة شمال جبل بدن غرب #القصيم

الجمعة ٧ رجب ١٤٤٥هـ

رصد : @Khaled_ALSalimi pic.twitter.com/XxVx609CEz — FAHAD (@FAHAD_1322) January 19, 2024

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.