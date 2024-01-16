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في أول لقاء يخوضه الأخضر بكأس أمم آسيا

لقطات منوعة من وصول مسيرة الجماهير السعودية لـ ملعب مباراة عمان

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٠ مساءً
لقطات منوعة من وصول مسيرة الجماهير السعودية لـ ملعب مباراة عمان
المواطن - فريق التحرير

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حرصت الجماهير السعودية على التوافد إلى ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة لدعم المنتخب السعودي في مباراته الأولى اليوم أمام عُمان في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم آسيا.

وكان مجلس جمهور المنتخب السعودي أعلن عن تفاصيل المسيرة التي انطلقت في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية اليوم ومرت بعدة نقاط حتى وصلت إلى ملعب خليفة الدولي.

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وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “أحمد الكسار في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

 

الجماهير السعودية - مباراة السعودية وعمان

الجماهير السعودية - مباراة السعودية وعمان

الجماهير السعودية - مباراة السعودية وعمان

الجماهير السعودية - مباراة السعودية وعمان

الجماهير السعودية - مباراة السعودية وعمان

الجماهير السعودية - مباراة السعودية وعمان

 

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