لقطات من افتتاح السرب الـ 17 بقاعدة الملك سعود

افتتح قائد القوات الجوية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، السرب الـ 17 بقاعدة الملك سعود بالقطاع الشرقي.

ف-15 إس إي

وبحسب ما ذكرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، يمثل منظومة طائرات ف-15 إس إي نواة السرب الـ 17 الأولى.

ونشرت وزارة الدفاع لقطات من افتتاح السرب الـ17 بقاعدة الملك سعود.