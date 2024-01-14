ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنجلاديش منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول إنقاذ 6 أشخاص في حريق مبنى بالطائف ولا إصابات صبر بايدن على نتنياهو بدأ ينفد عضو مجلس إدارة النصر ردًّا على استبعاد نواف العقيدي: والله عيب ! لقطات من افتتاح السرب الـ 17 بقاعدة الملك سعود من سيكون حارس المنتخب السعودي الأساسي ضد عُمان ؟ آلية وشروط تسجيل المستقل في حساب المواطن ثلاثية تُهدي الفوز لـ الإمارات ضد هونغ كونغ المرور يضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
افتتح قائد القوات الجوية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، السرب الـ 17 بقاعدة الملك سعود بالقطاع الشرقي.
وبحسب ما ذكرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، يمثل منظومة طائرات ف-15 إس إي نواة السرب الـ 17 الأولى.
ونشرت وزارة الدفاع لقطات من افتتاح السرب الـ17 بقاعدة الملك سعود.