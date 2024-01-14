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لقطات من افتتاح السرب الـ 17 بقاعدة الملك سعود

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٠ مساءً
لقطات من افتتاح السرب الـ 17 بقاعدة الملك سعود
المواطن - فريق التحرير

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افتتح قائد القوات الجوية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، السرب الـ 17 بقاعدة الملك سعود بالقطاع الشرقي.

ف-15 إس إي

وبحسب ما ذكرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، يمثل منظومة طائرات ف-15 إس إي نواة السرب الـ 17 الأولى.

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ونشرت وزارة الدفاع لقطات من افتتاح السرب الـ17 بقاعدة الملك سعود.

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