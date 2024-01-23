لقطات من تتويج إنتر ميلان بـ السوبر الإيطالي

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تُوج فريق إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي، وذلك بعد فوزه مساء الاثنين على نادي نابولي بنتيجة 1- 0 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأول بارك في الرياض.
واحتفل لاعبو الإنتر بالتتويج باللقب رقم 8 في بطولة السوبر الإيطالي.
وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الفوز للإنتر في الدقيقة الـ91، ليتوج الإنتر باللقب.
وجاء تشكيل الإنتر مكونًا من: “سومر، بافارد، دي فريج، أتشيربي، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، دي ماركو، تورام، لاوتارو”.
أما تشكيل نابولي فجاء مكونًا من: “جوليني، دي لورينزو، رحماني، جيسوس، ماتوزوكي، كاجوست، لوبوتكا، زربين، بوليتانو، كفاراتسيخيليا، سيميوني”.
شاهد هذه الاحتفالات الرائعة لجمهور الإنتر مع اللاعبين بلقب السوبر🏆📽️#السوبر_الإيطالي#نابولي_إنتر pic.twitter.com/xfHUuG81Gr
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 22, 2024
لحظة رفع لقب السوبر 📸
الإنتر بطلاً لكأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه 🏆⚫️🔵#السوبر_الإيطالي #نابولي_إنتر pic.twitter.com/yjqKEk52Zs
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 22, 2024