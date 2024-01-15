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بعد الفوز على برشلونة برباعية مساء الأحد

لقطات من تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٩ صباحاً
لقطات من تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني
المواطن - فريق التحرير

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تُوج الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد مساء أمس الأحد بلقب كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد الفوز على نادي برشلونة بنتيجة 4- 1 في مباراة أُقيمت على ملعب الأول بارك في الرياض.

ريال مدريد بطل السوبر الإسباني للمرة الـ13 بتاريخه

وحصد لاعبو الريال الميداليات الذهبية بعد فوزهم بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخهم.

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وكان الشوط الأول من مباراة الريال ضد برشلونة انتهى بتقدم نادي ريال مدريد بنتيجة 3- 1، حيث شهدت أول 33 دقيقة من مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، إثارة مميزة من الفريقين، حيث نجح الريال في إحراز هدفين وبرشلونة هدفًا.

ريال مدريد - كأس السوبر الإسباني

وسجل البرازيلي فينسيوس جونيور هدفين في الدقيقتين الـ7 والـ11 ثم قلص البولندي ليفاندوفسكي الفارق لبرشلونة من تصويبة قوية في الدقيقة الـ33.

وبعدها عاد فينسيوس ليسجل الهاتريك من ركلة جزاء احتُسبت ضد أراوخو لاعب البارشا في الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي رودريجو من تقدم الريال بالهدف الرابع في الدقيقة الـ64.

وفاز ريال مدريد باللقب للمرة الـ13 في تاريخه، في مباراة أُقيمت على ملعب الأول بارك في الرياض.

وكان الريال تأهل للنهائي على حساب فريق أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بنتيجة 5- 3 في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي، بينما تأهل برشلونة للنهائي على حساب فريق أوساسونا بالفوز عليه الخميس الماضي بنتيجة 2- 0.

وقبل نهائي السوبر الإسباني أمس، كان الريال واجه برشلونة يوم 28 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، ووقتها فاز ريال مدريد على الفريق الكتالوني بنتيجة 2- 1.

وكانت الأسبقية لفريق برشلونة في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان بعد توغله في دفاعات ريال مدريد.

وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد الريال، نجح الريال في العودة بإحراز هدفين عبر نجمه الإنجليزي جودي بيلينجهام في الدقيقتين الـ 68 والـ 92.

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