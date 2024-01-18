احذروا انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار النباتات تتحدث مع بعضها! الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح الأجواء مناسبة في الويكند تداول توافق على إدراج أدوات دين حكومية بـ5.156 مليار ريال لقطات من تدشين وزير الإعلام لـ مجموعة فوج خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو الهوية البرد قسمان ولا ينتهي بشكل مفاجئ ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس تنويه من سفارة السعودية لدى نيوزيلندا للمواطنين
دشن وزير الإعلام سلمان الدوسري وبحضور عدد من المتخصصين في قطاع التواصل والتسويق والإعلام، إطلاق مجموعة فوج التي تعد أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة.
ووثقت “المواطن” تدشين وزير الإعلام للمجموعة بحضور أكثر من 800 مهتم ومختص في القطاع من جميع أنحاء المملكة والوطن العربي.
يُشار إلى أن مجموعة فوج تعتبر أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة، حيث تمثل المجموعة نقطة اتصال لأكبر الشركات الوطنية الرائدة المملوكة للمجموعة، وتختصر المشوار لعملائها في تنفيذ المشاريع عبر وجهة واحدة، تتسم بالتناغم والتكامل، وتتميز بالمتانة المالية التي تمكن الشركات من العمل بلا حدود لتلبية تطلعات العملاء في إتمام المشاريع الكبرى وإنجازها.