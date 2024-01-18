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بحضور عدد من المتخصصين

لقطات من تدشين وزير الإعلام لـ مجموعة فوج

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
لقطات من تدشين وزير الإعلام لـ مجموعة فوج
المواطن - فريق التحرير - تصوير : خالد الحمودي

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دشن وزير الإعلام سلمان الدوسري وبحضور عدد من المتخصصين في قطاع التواصل والتسويق والإعلام، إطلاق مجموعة فوج التي تعد أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة.

ووثقت “المواطن” تدشين وزير الإعلام للمجموعة بحضور أكثر من 800 مهتم ومختص في القطاع من جميع أنحاء المملكة والوطن العربي.

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مجموعة فوج

يُشار إلى أن مجموعة فوج تعتبر أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة، حيث تمثل المجموعة نقطة اتصال لأكبر الشركات الوطنية الرائدة المملوكة للمجموعة، وتختصر المشوار لعملائها في تنفيذ المشاريع عبر وجهة واحدة، تتسم بالتناغم والتكامل، وتتميز بالمتانة المالية التي تمكن الشركات من العمل بلا حدود لتلبية تطلعات العملاء في إتمام المشاريع الكبرى وإنجازها.

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