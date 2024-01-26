محكمة العدل الدولية تصدر قرارها التاريخي ضد إسرائيل اليوم لقطات من توقيع ألفارو ميدران مع الاتفاق حتى 2027 خطيب المسجد النبوي : من الرحمة رعاية الأبناء وتعليمهم وحمايتهم من قرناء السوء وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي المصري خطيب المسجد الحرام : العاقل لا يؤثِر اللذة العاجلة ولا يقدم المتعة الزائلة مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات جنوبي قطاع غزة كلوب يعلن مغادرة ليفربول ألفارو ميدران معتذرًا للجماهير: التعاون سيبقى في القلب صندوق الاستثمارات العامة ينهي تسعير سندات اليورو الدولية إيدي هاو يُعلق على إمكانية رحيل ميغيل ألميرون للشباب
كشف نادي الاتفاق، تفاصيل تعاقده مع النجم الإسباني ألفارو ميدران، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأوضح نادي الاتفاق في بيانه، أن الإدارة وقعت مع ألفارو ميدران؛ عقدًا احترافيًا لمدة 3 مواسم ونصف حتى عام 2027، قادمًا من صفوف التعاون.
وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية جرت في مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء أمس الخميس، في مدينة دبي بحضور الرئيس التنفيذي حمد بن عبدالله المطوع.
وقدم رئيس نادي الاتفاق، سامر المسحل شكره وتقديره لرئيس نادي التعاون الدكتور سعود الرشودي وكافة منسوبي سكري القصيم، على الاحترافية بالمفاوضات المتعلقة بانتقال ميدران.
وشدد رئيس نادي الاتفاق، على العلاقة المميزة بين الناديين الممتدة منذ عهد الرئيس الذهبي عبدالعزيز الدوسري مروراً بفترة المهندس خالد بن عبدالله الدبل وحتى الآن.
ويُعد ألفارو ميدران صاحب الـ29 عامًا، من الركائز الأساسية في صفوف التعاون، ولعب معه 17 مباراة دوري روشن السعودي هذا الموسم، ولم يُستبدل في أي لقاء، ونجح في تسجيل هدف وقدم 8 تمريرات حاسمة.
وكان ميدران، قد نشأ في أكاديمية ريال مدريد، وتدرج في الفئات السنية المختلفة، ولكنه لم يحجز مكانه في الفريق الأول، وتنقل بين فرق خيتافي، فالنسيا ورايو فاييكانو، شيكاغو الأمريكي، ثم التعاون في شتاء 2022.