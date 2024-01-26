لقطات من توقيع ألفارو ميدران مع الاتفاق حتى 2027

كشف نادي الاتفاق، تفاصيل تعاقده مع النجم الإسباني ألفارو ميدران، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ألفارو ميدران اتفاقي حتى 2027

وأوضح نادي الاتفاق في بيانه، أن الإدارة وقعت مع ألفارو ميدران؛ عقدًا احترافيًا لمدة 3 مواسم ونصف حتى عام 2027، قادمًا من صفوف التعاون.

وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية جرت في مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء أمس الخميس، في مدينة دبي بحضور الرئيس التنفيذي حمد بن عبدالله المطوع.

وقدم رئيس نادي الاتفاق، سامر المسحل شكره وتقديره لرئيس نادي التعاون الدكتور سعود الرشودي وكافة منسوبي سكري القصيم، على الاحترافية بالمفاوضات المتعلقة بانتقال ميدران.

وشدد رئيس نادي الاتفاق، على العلاقة المميزة بين الناديين الممتدة منذ عهد الرئيس الذهبي عبدالعزيز الدوسري مروراً بفترة المهندس خالد بن عبدالله الدبل وحتى الآن.

ميدران مع التعاون

ويُعد ألفارو ميدران صاحب الـ29 عامًا، من الركائز الأساسية في صفوف التعاون، ولعب معه 17 مباراة دوري روشن السعودي هذا الموسم، ولم يُستبدل في أي لقاء، ونجح في تسجيل هدف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وكان ميدران، قد نشأ في أكاديمية ريال مدريد، وتدرج في الفئات السنية المختلفة، ولكنه لم يحجز مكانه في الفريق الأول، وتنقل بين فرق خيتافي، فالنسيا ورايو فاييكانو، شيكاغو الأمريكي، ثم التعاون في شتاء 2022.