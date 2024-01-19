ماذا قال جوردان هندرسون عن الاتفاق والدوري السعودي بعد انضمامه لـ أياكس ؟ كتم الهم قد يسبب الجلطة لقطات من ليلة صلاح الشرنوبي بعدسة “المواطن” شروط جديدة ومخففة للحصول على الجنسية الألمانية رونالدو بعد فوزه بجائزة جلوب سوكر: استمروا في دعم النصر إندونيسيا تهزم فيتنام بهدف برغر الجراد في القصيم القبض على شخص تحرش بآخر في مكة المكرمة كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الرأس الأخضر ضد موزمبيق
وثقت صحيفة “المواطن” حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي ضمن موسم الرياض، والذي أقيم تكريمًا للموسيقار المصري صلاح الشرنوبي على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتي.
وتضمن برنامج الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي.
وشارك في الغناء كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسي عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصي الحلاني، وأقيم الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضي.