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لقطات من ليلة صلاح الشرنوبي بعدسة “المواطن”

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٥ مساءً
لقطات من ليلة صلاح الشرنوبي بعدسة “المواطن”
المواطن - فريق التحرير - تصوير: خالد الحمودي

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وثقت صحيفة “المواطن” حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي ضمن موسم الرياض، والذي أقيم تكريمًا للموسيقار المصري صلاح الشرنوبي على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتي.

أغانٍ وألحان عديدة

وتضمن برنامج الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي.

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وشارك في الغناء كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسي عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصي الحلاني، وأقيم الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضي.

 

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