للعام الثالث على التوالي .. محمد بن سلمان الشخصية العربية الأكثر تأثيرًا

فاز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بلقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2023″، في استفتاء قناة RT الناطقة بالعربية، وذلك للعام الثالث على التوالي.

ولي العهد يتصدر الاستفتاء

وحصل ولي العهد على 366 ألف صوت بواقع 69.3% من 530 ألفاً أدلوا بأصواتهم في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي.

بينما حل رئيسُ دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، في المركز الثاني بـ95033 صوتًا بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بـ20645 صوتًا بواقع 3.9% من أصوات المشاركين.