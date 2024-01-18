للقضاء على الدعاوى الكيدية.. تركي بن طلال يطلق مبادرة فتبينوا

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، اليوم، مبادرة “فتبينوا” للقضاء على الدعاوى الكيدية.

مبادرة فتبينوا

وتهدف المبادرة إلى تعزيز القيم الإنسانية النبيلة والتسامح والترابط بين أفراد المجتمع، والقضاء على الدعاوى والشكاوى الكيدية.

ودشن الأمير تركي بن طلال، مبادرة “فتبينوا” في مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة عسير على حسابها بمنصة “إكس”، حيث ظهر من داخل الطائرة وهو يتوجه إلى الرياض من أجل زيارة مركز الحكومة بهدف تطوير منطقة عسير.

ودعا الأمير تركي أهالي عسير إلى زيادة التسامح وتوطيد مساحة الوئام بينهم، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على القضاء على الشكاوى الكيدية، سعيًا لتطوير المنطقة الذي يطمح فيه.

ونشرت إمارة عسير، على حسابها بمنصة “إكس”، مقطع فيديو ترويجي لمبادرة “فتبينوا” لدعوة الناس لتعزيز التسامح والقضاء على الشكاوى الكيدية.

القضاء على الشكاوى

وعبر عدد من رواد منصة “إٍكس” عن سعادتهم بهذه المبادرة، موجهين الشكر للأمير تركي بن طلال على جهده الواسع للقضاء على الشكاوى وتعزيز قيم التسامح.

وقال محمد آل مرعي: “عمل جميل وجهد تشكرون عليه”، وأضاف عبدالله: “نسأل الله لكم العون والإعانة والتوفيق والسداد، رعاكم الله يا سمو الأمير في حلكم وترحالكم”.

وأشار إبراهيم فهد: “مبادرة جميلة لمن كان له قلب وأيقن أنه سيسأل أمام الله عن كل كلمة أو ظلم وقع بغير حق تجاه الآخرين”.

وأضاف: “نسأل الله التوفيق والسداد للقائمين عليها وأن يحققوا أهداف المبادرة الرائعة”.

تهدئة النفوس وتنمية التسامح

وتابع علي الحجوري قوله: “أمير استثنائي الله يعينه ويوفقه ويحفظه”، فيما ذكر محمد ناصر: “فتبينوا مبادرة أخلاقية لتهدئة النفوس وتنمية التسامح وزيادة مساحة الإيجابية وقهر الشيطان بإنهاء الخصام وأسبابه”.

وأشار علي بن موسى: “مبادرة راقية من الأمير تركي بن طلال تنضم إلى مبادراته لخدمه المجتمع”.