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على الرغم من أنها لم تصدر أمرًا بوقف الحرب

لماذا يعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل تاريخيًا؟

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٨ مساءً
لماذا يعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل تاريخيًا؟
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة، بعد أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية في حربها ضد القطاع.

حكم تاريخي

وأكدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن قرار محكمة العدل الدولية تاريخي، بعدما رفضت طلب إسرائيل بإلغاء القضية، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لإسرائيل بوقف الحرب كما طلبت جنوب إفريقيا. وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بعد صدور الحكم في لاهاي: “كنت أرغب في وقف إطلاق النار”.

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وقالت إنها لا تزال راضية عن النتيجة. وخاضت إسرائيل حربًا مع حماس في غزة بعد أن شنت حركة حماس هجومًا في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، وتركت جزءًا كبيرًا من القطاع في حالة دمار كبير. وتعهدت إسرائيل بعدم وقف الحرب، حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وتدمير حماس.

تهمة الإبادة الجماعية

تمثل القضية أمام محكمة العدل الدولية، المرة الأولى التي يتم فيها تقديم إسرائيل أمام المحكمة بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تمت صياغتها جزئيًا بسبب القتل الجماعي للشعب اليهودي في المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت شيلي أفيف يني، رئيسة قسم القانون الدولي في منتدى أسر الرهائن والمفقودين، لشبكة CNN: “الأمر الأكثر دراماتيكية هو أنه لم يصدر أي أمر بوقف إطلاق النار”، مضيفة أن أمر وقف إطلاق النار المحتمل كان أكبر مخاوف إسرائيل، بخاصة أنه لا يزال هناك أكثر من مائة رهينة في غزة.

قرار تسليم المساعدات الإنسانية

وأضافت شيلي: “أن أمر المحكمة لإسرائيل بتسليم المساعدات الإنسانية وتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بشأن أفعالها هو يوم مظلم في تاريخ إسرائيل، وعلى الرغم من أن النتيجة ينظر إليها من قبل البعض على أنها في صالح إسرائيل، إلا أن الخبراء حذروا من الضرر الذي ستلحقه سمعة الدولة اليهودية”.

وقال روبي سابيل، أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس، لشبكة CNN: “لا أستطيع أن أسمي ذلك فوزاً، لكن أود أن أقول إنه كان من الممكن أن يكون أسوأ”. “حقيقة أنه في نظر الجمهور سيكون هناك ارتباط بأن أفعال إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى إبادة جماعية، من الواضح أن هذا يضر بالعلاقات بين إسرائيل والكثير من دول العالم”.

منع جريمة الإبادة الجماعية

وكان الإجراء الذي تم اتخاذه أمس الجمعة بمثابة إجراء مؤقت من قبل محكمة العدل الدولية بينما تدرس المحكمة إصدار حكم كامل بشأن ما إذا كانت إسرائيل مذنبة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. وقد يستغرق هذا الحكم سنوات. وقال أستاذ القانون الدولي روبي سابيل إن قرار محكمة العدل الدولية يعد يومًا مظلمًا في تاريخ إسرائيل.

طالبت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة أن يتخذ كل ما بوسعها لمنع كافة الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضد الفلسطينيين في غزة.

وأفادت المحكمة في الجلسة التي أعلنت فيها قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد الكيان الإسرائيلي المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في القطاع، وأيضا اتخاذ الكيان ما يلزم لمنع “فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

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