لن تُنقل تلفزيونيًّا .. موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين

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يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب الفلسطيني غدًا، وذلك في ثاني اللقاءات الودية للأخضر قبل انطلاق منافسات كأس أمم آسيا 2023 في قطر.
وتنطلق المباراة غدًا في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب نادي الوكرة القطري كما أن المباراة لن تُنقل تلفزيونيًّا.
ويدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة الغد، بهدف مواصلة الانتصارات، وتطبيق الخطط التكتيكية المتوقع نهجها في كأس آسيا، فيما يأمل منتخب فلسطين تحقيق نتيجة إيجابية، ورفع معنويات اللاعبين قبل البطولة.
ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي تضم إيران، الإمارات وهونغ كونغ.