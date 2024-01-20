لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في الباحة منتخب الجزائر يتعادل بشق الأنفس مع بوركينا فاسو القنوات الناقلة لـ مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة حساب المواطن : أفصحوا عن دخل السجل التجاري والأعمال الحرة تتويج الرائد بـ بطولة القصيم للمصارعة الرومانية والحرة للبراعم سامسونج تطرح تطبيقها المستقل Samsung Find فوز ثمين لـ منتخب البحرين ضد ماليزيا شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم بسمة وهبة إحباط تهريب 430 كم من القات المخدر بجازان هاكثون المسؤولية المجتمعية 2 ينطلق غدًا بجامعة الفيصل
رسمت الخضرة والضباب والمطر لوحة ربانية بديعة في منطقة الباحة ما دفع الأهالي إلى الخروج للاستمتاع بالأجواء الجميلة في عطلة نهاية الأسبوع.
وأظهر مقطع فيديو وصورًا متداولة جمال الأجواء في الباحة التي اكتست مرتفعاتها بالخضرة فيما شكل الضباب لوحة جميلة تشر الناظرين.
كما رسمت الشلالات المنحدرة من بين جبال الباحة الشاهقة التي تربط السراة بتهامة لوحة بانورامية جذّابة أسرت النفوس الحاضرة لمشهد الطبيعة التي ازدانت جمالًا مع اختلاجها ببخار الضباب الذي لامس الأرض تارة وعانق جبالها تارة أخرى متغلغلا في سيره بين أشجار العرعر التي تزيد المكان عطرًا جعل النفس تتنسم عليلها وتهيم سابحة في أفق الطبيعة، متجاوزة محيط حدود الخواطر البشرية.
فيديو | الخضرة والضباب والمطر يشكلون لوحة ربانية في منطقة الباحة هذا المساء
عبر مراسل #الإخبارية أحمد البرتاوي pic.twitter.com/zNnmG4wjKa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 20, 2024