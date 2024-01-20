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لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في الباحة

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٠ مساءً
لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في الباحة
المواطن - فريق التحرير

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رسمت الخضرة والضباب والمطر لوحة ربانية بديعة في منطقة الباحة ما دفع الأهالي إلى الخروج للاستمتاع بالأجواء الجميلة في عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهر مقطع فيديو وصورًا متداولة جمال الأجواء في الباحة التي اكتست مرتفعاتها بالخضرة فيما شكل الضباب لوحة جميلة تشر الناظرين.

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شلالات الباحة

كما رسمت الشلالات المنحدرة من بين جبال الباحة الشاهقة التي تربط السراة بتهامة لوحة بانورامية جذّابة أسرت النفوس الحاضرة لمشهد الطبيعة التي ازدانت جمالًا مع اختلاجها ببخار الضباب الذي لامس الأرض تارة وعانق جبالها تارة أخرى متغلغلا في سيره بين أشجار العرعر التي تزيد المكان عطرًا جعل النفس تتنسم عليلها وتهيم سابحة في أفق الطبيعة، متجاوزة محيط حدود الخواطر البشرية.

 

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