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مؤكدًا أنه يتطور كثيرًا

لوكاكو: الدوري السعودي سيصبح ضمن الأفضل بالعالم

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٥ مساءً
لوكاكو: الدوري السعودي سيصبح ضمن الأفضل بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البلجيكي روميلو لوكاكو بالتطوير الكبير للدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أنه سيصبح من أفضل بطولات العالم.

لوكاكو يُشيد بقوة الدوري السعودي

وتحدث لوكاكو عن البطولة، قائلًا: “في العامين المقبلين أرى الدوري السعودي للمحترفين يصبح أحد أفضل الدوريات في العالم، إن لم يكن الأفضل”.

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لوكاكو
النجم البلجيكي – المصدر @ASRomaEN

وتابع خلال تصريحاته التي نقلها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “تبذل الأندية الكثير من الجهود لجلب اللاعبين الكبار إلى الدوري السعودي.. إنهم يتطورون كثيرًا.. قد تكون أفضل منافسة في العالم”.

وكان نادي الهلال قد دخل في مفاوضات مع لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتعطل الصفقة، وينضم إلى روما على سبيل الإعارة؛ وسيعود إلى صفوف تشيلسي بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

لوكاكو
النجم البلجيكي – المصدر @ASRomaEN

روما يستعد لمواجهة ساليرنيتانا

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما لمواجهة نظيره ساليرنيتانا، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي الممتاز.

روما
لاعبو الفريق – المصدر @OfficialASRoma

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