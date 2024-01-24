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لوكاكو يُسجل ثاني أهداف روما

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٨ مساءً
لوكاكو يُسجل ثاني أهداف روما
المواطن - فريق التحرير

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تمكن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إحراز ثاني أهداف روما في شباك نادي الشباب في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين اليوم على ملعب الأول بارك في الرياض.

واستغل لوكاكو خطأ دفاعيًّا في دفاعات الشباب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 85.

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