معنى حالة الاعتراض منتهية في الضمان الاجتماعي الشباب يخسر وديًّا أمام روما في احتفالية تأسيسه الـ 75 لوكاكو يُسجل ثاني أهداف روما هدف عالمي لـ كاراسكو في شباك روما المدني يحذر من طقس الـ5 أيام: ابقوا في أماكن آمنة سبب يمنع الهلال من ضم كريم بنزيما سعود بن طلال يرعى حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء روما يسجل الهدف الأول في شباك الشباب وظائف شاغرة في الرقيب التجارية وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية
تمكن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إحراز ثاني أهداف روما في شباك نادي الشباب في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين اليوم على ملعب الأول بارك في الرياض.
واستغل لوكاكو خطأ دفاعيًّا في دفاعات الشباب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 85.