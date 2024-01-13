Icon

طريقة تعديل الاسم بالإنجليزية عبر أبشر Icon سقوط مركبة في شاطئ كورنيش الخبر Icon ضبط مواطن لتعريضه حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة بالرياض Icon محمد صلاح يصدم الهلال بقراره النهائي Icon جداول الحصص الدراسية اليومية لكافة المراحل Icon ليس للإصابة .. السبب وراء استبعاد نواف العقيدي من قائمة كأس أمم آسيا 2023 Icon صحاري جنوب رفحاء تكتسي بالبنفسجي Icon البحث عن المعادن المهمة يجذب القوى العالمية إلى السعودية Icon القنوات الناقلة لـ مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 Icon فهد الكبيسي وأحبابه يشعلون أجواء موسم الرياض‬⁩ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

ليس للإصابة .. السبب وراء استبعاد نواف العقيدي من قائمة كأس أمم آسيا 2023

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٢ مساءً
ليس للإصابة .. السبب وراء استبعاد نواف العقيدي من قائمة كأس أمم آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية السبب الحقيقي وراء استبعاد الحارس نواف العقيدي من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023.

واليوم، قرر المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد كل من أيمن يحيى وعباس الحسن ونواف العقيدي من القائمة النهائية للأخضر والمشاركة في كأس أمم آسيا 2023.

قد يهمّك أيضاً
عبد الله روكان يعدد مواصفات الشماغ الأبيض.. هل أفضل من الغترة؟

عبد الله روكان يعدد مواصفات الشماغ الأبيض.. هل أفضل من الغترة؟

عبدالرحمن مجرشي متحدثًا لوزارة الإعلام

عبدالرحمن مجرشي متحدثًا لوزارة الإعلام

وكشف المنتخب السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي في منصة ” إكس” أن المدرب الإيطالي بعد استبعاد اللاعبين الـ3، اتخذ قرارًا بضم كل من محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي.

نواف العقيدي لا يُعاني أي إصابة

وقال الإعلامي ” عبدالعزيز العصيمي” المقرب من النصر عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” العقيدي، قد يتواجد مع ناديه بجولة الصين، ما فيه إلا العافية”.

الجماهير أبدت اندهاشها من استبعاد العقيدي رغم أنه لا يُعاني من أي إصابة حيث جاء الاستبعاد لسبب فني.

وسيبدأ الأخضر مواجهاته الآسيوية يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب العماني في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب خليفة الدولي.

ثم يواجه قيرغيزستان، يوم 21، على استاد أحمد بن علي في الريان.

ويختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، يوم 25 يناير، عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة تايلاند على استاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل لدعم الرياضة بالجوف
الرياضة

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل...

الرياضة
حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة
حساب المواطن

حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة

حساب المواطن
المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين
الرياضة

المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا...

الرياضة
جريان وتدفق السيول غرب رفحاء
السعودية اليوم

جريان وتدفق السيول غرب رفحاء

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وظائف
حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا...

السعودية اليوم
ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي
الرياضة

ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي

الرياضة
شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت ديفوار يثير إعجاب جماهير الأهلي
الرياضة

شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت...

الرياضة