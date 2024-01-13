ليس للإصابة .. السبب وراء استبعاد نواف العقيدي من قائمة كأس أمم آسيا 2023

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كشفت تقارير إعلامية السبب الحقيقي وراء استبعاد الحارس نواف العقيدي من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023.
واليوم، قرر المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد كل من أيمن يحيى وعباس الحسن ونواف العقيدي من القائمة النهائية للأخضر والمشاركة في كأس أمم آسيا 2023.
وكشف المنتخب السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي في منصة ” إكس” أن المدرب الإيطالي بعد استبعاد اللاعبين الـ3، اتخذ قرارًا بضم كل من محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي.
وقال الإعلامي ” عبدالعزيز العصيمي” المقرب من النصر عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” العقيدي، قد يتواجد مع ناديه بجولة الصين، ما فيه إلا العافية”.
الجماهير أبدت اندهاشها من استبعاد العقيدي رغم أنه لا يُعاني من أي إصابة حيث جاء الاستبعاد لسبب فني.
وسيبدأ الأخضر مواجهاته الآسيوية يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب العماني في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب خليفة الدولي.
ثم يواجه قيرغيزستان، يوم 21، على استاد أحمد بن علي في الريان.
ويختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، يوم 25 يناير، عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة تايلاند على استاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.
الكابتن نواف العقيدي
قد يتواجد مع ناديه بجولة الصين.
ما فيه إلا العافية
— عبدالعزيز العصيمي (@a_altamimi11) January 13, 2024