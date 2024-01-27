ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره فياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة برشلونة ضد فياريال

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد فياريال، اليوم السبت عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال في المركز الـ14 برصيد 20 نقطة.

ليفاندوفسكي وجواو فيليكس يقودان التشكيل

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من 7 إصابات في صفوفه قبل مباراة فياريال اليوم، حيث يغيب عنه، كل من؛ تير شتيجن، ماركوس ألونسو، جافي، سيرجي روبيرتو، إينيجو مارتينيز، رافينيا وبالدي.

ويتوقع أن يبدأ مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إيناكي بينا، جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، جول كوندي، هيكتور فورت، فرينكي دي يونج، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان، لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي وجواو فيليكس.