ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي “الكاراباو” خبراء يقدمون تجاربهم في الضيافة البديلة ضمن ملتقى السياحة السعودي بوينغ 757 تفقد عجلتها أثناء الإقلاع! شهد العماني تبتكر عصا ونظارة ذكية لمساعدة المكفوفين انهيار منجم ذهب يقتل أكثر من 70 شخصًا في مالي صيانة في تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر بالرياض خسارة زامبيا ضد المغرب تُطيح بها خارج أمم إفريقيا 2023 عملات عربية تطيح بالدولار من عرشه بايرن ميونخ يهزم يونيون برلين بهدف إطلاق المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى في عسير
تأهل فريق ليفربول إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “الكاراباو” على حساب فريق فولهام بعد الفوز عليه ذهابًا بنتيجة 2- 1، ثم التعادل مساء أمس معه بنتيجة 1- 1 في دور نصف النهائي.
وفي مباراة الإياب أمس، سجل لويس دياز الهدف الأول لفريق الريدز في الدقيقة الـ11، ثم تعادل اللاعب عيسى ديوب لفريق فولهام في الدقيقة الـ77.
وسيواجه الريدز فريق تشيلسي يوم 25 فبراير في النهائي، علمًا بأن تشيلسي تأهل على حساب فريق ميدلزبره.