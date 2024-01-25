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ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي “الكاراباو”

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٧ صباحاً
ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي “الكاراباو”
المواطن - فريق التحرير

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تأهل فريق ليفربول إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “الكاراباو” على حساب فريق فولهام بعد الفوز عليه ذهابًا بنتيجة 2- 1، ثم التعادل مساء أمس معه بنتيجة 1- 1 في دور نصف النهائي.

ملخص المباراة

وفي مباراة الإياب أمس، سجل لويس دياز الهدف الأول لفريق الريدز في الدقيقة الـ11، ثم تعادل اللاعب عيسى ديوب لفريق فولهام في الدقيقة الـ77.

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ليفربول ضد فولهام - الكاراباو

وسيواجه الريدز فريق تشيلسي يوم 25 فبراير في النهائي، علمًا بأن تشيلسي تأهل على حساب فريق ميدلزبره.

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