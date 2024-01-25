ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي “الكاراباو”

تأهل فريق ليفربول إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “الكاراباو” على حساب فريق فولهام بعد الفوز عليه ذهابًا بنتيجة 2- 1، ثم التعادل مساء أمس معه بنتيجة 1- 1 في دور نصف النهائي.

ملخص المباراة

وفي مباراة الإياب أمس، سجل لويس دياز الهدف الأول لفريق الريدز في الدقيقة الـ11، ثم تعادل اللاعب عيسى ديوب لفريق فولهام في الدقيقة الـ77.

وسيواجه الريدز فريق تشيلسي يوم 25 فبراير في النهائي، علمًا بأن تشيلسي تأهل على حساب فريق ميدلزبره.