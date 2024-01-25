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على مسرح محمد عبده

ليلة موسيقية استعراضية تجمع نانسي عجرم وفرقة ميامي 2 فبراير

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
ليلة موسيقية استعراضية تجمع نانسي عجرم وفرقة ميامي 2 فبراير
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن ليلة موسيقية استعراضية تجمع الفنانة نانسي عجرم وفرقة ميامي.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه بمنصة إكس الأربعاء: إن الليلة الموسيقية التي تجمع نانسي عجرم وفرقة ميامي ستكون على مسرح محمد عبده يوم 2 فبراير، فيما سيتم طرح التذاكر قريبًا.

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