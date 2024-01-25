ليلة موسيقية استعراضية تجمع نانسي عجرم وفرقة ميامي 2 فبراير

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن ليلة موسيقية استعراضية تجمع الفنانة نانسي عجرم وفرقة ميامي.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه بمنصة إكس الأربعاء: إن الليلة الموسيقية التي تجمع نانسي عجرم وفرقة ميامي ستكون على مسرح محمد عبده يوم 2 فبراير، فيما سيتم طرح التذاكر قريبًا.

موسم الرياض

ويستقطب موسم الرياض الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال الرابط: هنا.