مؤسسات يُطبق عليها توجيه تعديل عطلتي العيدين شاهد .. ناميبيا تهزم منتخب تونس بهدف سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع كريم بنزيما عبدالرحمن غريب يسجل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي طريف الأبرد خلال الـ10 سنوات الماضية طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا جوجل تكشف سبب تباطؤ موقع يوتيوب روبوت إيلون ماسك يقوم بمهمة غير متوقعة شاهد .. المنتخب السعودي يتأخر بهدف ضد عمان في الشوط الأول حريق مركبة في جدة ولا إصابات
علق المستشار في الموارد البشرية بندر السفير، على التوجيه الصادر إلى الجهات المشمولة بنظام العمل بتعديل لوائح عطلة عيدي الفطر والأضحى.
وقال السفير خلال مداخلة إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية اليوم الثلاثاء: إن القرار يشمل المؤسسات التي تطبق نظام العمل وتطبق لائحة إدارية مستقبلة ولا ينطبق ذلك القرار على موظف الخدمة المدنية، ولا على العامل المتعاقد الخاضع لنظام العمل في الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، ويستمر العمل بالأنظمة الوظيفية التي يخضع لها.
وأردف، أن القرار ينطبق على الموظفين المستعارين للجهات المشمولة بالقرار طالما أن الموظف معار إلى جهة مشمولة بالقرار سواء كان يطبق نظام العمل أو لائحة الخدمة المدنية، أما العامل الخاضع لنظام العمل والمستعار لإحدى الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية فلا ينطبق عليه القرار.
وواصل السفير، أن القرار لا ينطبق على الخاضعين المعنيين على بند الأجور ولائحة المستخدمين والخاضعين لنظام الوظائف المؤقتة، ويبدأ سريان القرار بتاريخ صدوره (اليوم) وهناك فترة لأقل من 3 شهور لتصحيح بعض الجهات.
وكان مجلس الوزراء قد وجه الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقًا لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
فيديو | مستشار بالموارد البشرية:
- القرار يبدأ لحظة صدوره
– إجازة عيد الفطر المقبل ضمن هذا النظام
– موظف الخدمة المدنية لا ينطبق عليه القرار
– النظام ينطبق فقط على الموظفين المسجلين في نظام العمل
– القرار يشمل الجهات التي لم يكن لديها لائحة إدارية معتمدة #الراصد pic.twitter.com/yKZjkfqsUe
— الراصد (@alraasd) January 16, 2024