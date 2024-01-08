مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت مؤسسة مسك عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو التالي:
– مهندس ضمان الجودة
المتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في الهندسة، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
– مدير البرنامج
المتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في إدارة الأعمال مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.