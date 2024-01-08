مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مؤسسة مسك عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مهندس ضمان الجودة

المتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في الهندسة، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

– مدير البرنامج

المتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في إدارة الأعمال مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.