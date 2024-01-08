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لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض

مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٧ صباحاً
مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مؤسسة مسك عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مهندس ضمان الجودة

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المتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في الهندسة، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

– مدير البرنامج

المتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في إدارة الأعمال مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.

 

 

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