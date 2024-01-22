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مساهمات الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي 12.2%

ماجد الحقيل: القروض المدعومة من الدولة بلغت نحو 750 ألف عقد

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
ماجد الحقيل: القروض المدعومة من الدولة بلغت نحو 750 ألف عقد
المواطن - فريق التحرير

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أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن مساهمات الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي بلغت نحو 12.2 %، بينما بلغت مساهمة التشييد والبناء 11.3%، وذلك حتى الربع الثالث 2023 .

افتتاح منتدى مستقبل العقار

وقال الحقيل في كلمته بافتتاح أعمال “منتدى مستقبل العقار، إن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية للقروض العقارية بلغت أكثر من 650 مليار ريال.

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فيما وبلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد، مضيفا أن قطاع العقار يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية، ولدينا سوق عقاري جاذب للاستثمار قادر على الاستدامة، يمتلك تنظيمات وتشريعات تستوعب كل جديد في القطاع.

توقيع صفقات عقارية

وشهد الوزير توقيع العديد من الصفقات العقارية، في مجالات التطوير العقاري وبناء الوحدات السكنية، وإنشاء صناديق عقارية، وتقديم الخدمات الاستشارية، إلى جانب عقد عدة تحالفات في مجالات قطاع العقار المختلفة، والتي سيكون لها بالغ الأثر على منظومة العقار على المستويين المحلي والعالمي.

ويسعى “منتدى مستقبل العقار 2024” إلى تمكين المشاركين في أعماله من رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري، وتطبيق أحدث التقنيات والابتكار في هذا القطاع، وذلك وفقا للمواصفات العالمية في مجال منظومة العقار، حيث يبلغ جلسات المنتدى في نسخته الثالثة أكثر من 50 جلسة وأكثر من 40 ورشة عمل.

 

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