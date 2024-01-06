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ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقة‬⁩

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٧ مساءً
ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقة‬⁩
المواطن - الرياض - تصوير : خالد الحمودي

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تألق الفنان ماجد المهندس في ليلة البرنس والعمالقة والتي جاءت ضمن فعاليات موسم الرياض.

ليلة ماجد المهندس

وخلال السهرة الاستثنائية قدم المهندس الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية المهمة عبر رحلته الفنية الطويلة التي أثارت ردود فعل واسعة لدى الجماهير التي حضرت الحفل أو التي تابعته عبر شاشات البث ومواقع التواصل.

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إبداع وأكثر

وقدم المهندس الشكر للفرقة الموسيقية التي شاركته الحفل حيث قال في منشور له عبر منصة إكس :” المبدع المايسترو مدحت خميس شكرًا على تعبك وحرصك كنت أكثر من رائع والشكر موصول لكل من شارك من الفرقة الموسيقية”

وقالت إحدى المتابعات : “أنت مبدع وصوتك خيال ولا غلطة .. وما شاء الله المايسترو قيادة البطل العالمي مدحت خميس الله يديم المحبة والأخوة ويخليك يا رب يستاهلون والله”. فيما قال متابع آخر” يا حظ مدحت فيك”.

المواطن” وثقت لقطات من هذا الحفل الكبير وكانت هذه الصور.

 

 

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