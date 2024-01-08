Icon

إحباط تهريب 115 كيلو قات في جازان Icon نجم الاتحاد على رادار توتنهام Icon فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس Icon متحدث الأرصاد : استمرار تدني درجات الحرارة في الثلث الأول من الشتاء Icon مفاجأة سارة لـ تشافي قبل انطلاق كأس السوبر الإسباني Icon السعودية تعتمد أول دواء لعلاج فقر الدم المنجلي والثلاسيميا Icon السعودية تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء 2023 Icon محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم الشتوي بالعلا Icon ماجد عبدالله يستعيد ذكريات التتويج بأول لقب آسيوي Icon وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على سنغافورة في النهائي

ماجد عبدالله يستعيد ذكريات التتويج بأول لقب آسيوي

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٩ مساءً
ماجد عبدالله يستعيد ذكريات التتويج بأول لقب آسيوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعاد نجم الكرة السعودية، ماجد عبدالله ذكريات فوز الأخضر بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ، وكشف عن الموقف الذي لا ينساه خلال هذه النسخة.

تتويج الأخضر بكأس آسيا 1984

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد نجح في الفوز بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه في نسخة عام 1984 التي أُقيمت في سنغافورة، عندما فاز على الصين في النهائي بهدفين دون رد.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء 2023

السعودية تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء 2023

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع فاران لـ النصر أو الاتحاد

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع فاران لـ النصر أو الاتحاد

ماجد عبدالله
ماجد يحمل الكأس – المصدر afc

ماجد عبدالله يستعيد ذكرى التتويج

وقال ماجد عبدالله، خلال حديثه للمركز الإعلامي للمنتخب السعودي: “كانت هناك استهانة بنا قبل أن نبدأ بطولة كأس آسيا 1984، وهو ما أعطانا دافعًا كبيرًا من أجل تحقيق اللقب”.

وأضاف ماجد عبدالله: “بعدما تعرضت للإصابة بتمزق في الدقائق الأخيرة في النهائي أمام الصين، جلست في غرفة الملابس ولكن اللاعبين حملوني للصعود إلى المنصة، وهذا الموقف لن أنساه”.

ماجد عبدالله
ماجد

وواصل الهداف التاريخي للأخضر، حديثه قائلًا: “بعدما شاهدت هدفي في الصين تفاجأت بجماله، ولم أفكر في ذلك حينما سجلته”.

وتابع: “مباراتنا أمام الكويت كانت مفصلية، وتأهلنا للمباراة النهائية بجدارة بعد أن تجاوزنا الأزرق للمرة الثانية، لأن الأولى كانت بتصفيات الأولمبياد.. الهدف الذي سجله شايع النفيسة في النهائي كان دافعًا أكبر لتحقيق اللقب”.

واختتم ماجد عبدالله حديثه قائلًا: “جمهور سنغافورة كان يُشجعنا في كأس آسيا، وشاهد مستوانا في أولمبياد لوس أنجلوس وأصبح يُشجعنا بقوة”.

ماجد عبدالله
ماجد

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم