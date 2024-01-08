ماجد عبدالله يستعيد ذكريات التتويج بأول لقب آسيوي

استعاد نجم الكرة السعودية، ماجد عبدالله ذكريات فوز الأخضر بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ، وكشف عن الموقف الذي لا ينساه خلال هذه النسخة.

تتويج الأخضر بكأس آسيا 1984

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد نجح في الفوز بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه في نسخة عام 1984 التي أُقيمت في سنغافورة، عندما فاز على الصين في النهائي بهدفين دون رد.

ماجد عبدالله يستعيد ذكرى التتويج

وقال ماجد عبدالله، خلال حديثه للمركز الإعلامي للمنتخب السعودي: “كانت هناك استهانة بنا قبل أن نبدأ بطولة كأس آسيا 1984، وهو ما أعطانا دافعًا كبيرًا من أجل تحقيق اللقب”.

وأضاف ماجد عبدالله: “بعدما تعرضت للإصابة بتمزق في الدقائق الأخيرة في النهائي أمام الصين، جلست في غرفة الملابس ولكن اللاعبين حملوني للصعود إلى المنصة، وهذا الموقف لن أنساه”.

وواصل الهداف التاريخي للأخضر، حديثه قائلًا: “بعدما شاهدت هدفي في الصين تفاجأت بجماله، ولم أفكر في ذلك حينما سجلته”.

وتابع: “مباراتنا أمام الكويت كانت مفصلية، وتأهلنا للمباراة النهائية بجدارة بعد أن تجاوزنا الأزرق للمرة الثانية، لأن الأولى كانت بتصفيات الأولمبياد.. الهدف الذي سجله شايع النفيسة في النهائي كان دافعًا أكبر لتحقيق اللقب”.

واختتم ماجد عبدالله حديثه قائلًا: “جمهور سنغافورة كان يُشجعنا في كأس آسيا، وشاهد مستوانا في أولمبياد لوس أنجلوس وأصبح يُشجعنا بقوة”.