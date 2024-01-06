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عقب أزمة تأجيل مباراة الفريقين في الجولة الـ19 بدوري روشن

ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس الطائي ؟

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣١ مساءً
ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس الطائي ؟
المواطن - محمد سمعه

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كشفت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد عن طلبها من تركي الضبعان رئيس نادي الطائي بعد تعقيبه على تصريحات ياسر الكنعان المتحدث الرسمي باسم الطائي بعد تأجيل مباراة الاتحاد في الجولة الـ19 من دوري روشن.

مطلب جمهور الاتحاد

وطلبت جماهير العميد من الضبعان، إقالة الكنعان من منصبه بسبب توجيه تهم ظالمة للعميد ومجالس إدارته حول وجود نية مبيتة لتأجيل اللقاء قبل الإعلان الرسمي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

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وعلق الضبعان على تصريحات الكنعان قائلًا في برنامج ” كورة روتانا” : ” لا أقر بحديث المتحدث باسم نادي الطائي، كلامه مجرد تحليل من عنده، ومندهش بسبب طرحه لتلك الأسباب، دون وجود أي دليل على كلامه”.

وكان ياسر الكنعان، المتحدث الرسمي لنادي الطائي، كشف عن وجود 4 شكوك جعلته يتأكد من تأجيل مباراة فريقه ضد الاتحاد في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن، حيث كان من المقرر إقامة المباراة يوم 30 ديسمبر الماضي.

الاتحاد والطائي
جانب من مباراة سابقة

ماذا قال المتحدث باسم نادي الطائي ؟

وقال الكنعان في تصريحات إذاعية: “كيف تعطي كريم بنزيما إجازة قبل مباراة مهمة؟، هذا أول سبب، سبب آخر، كيف يتزوج مدالله العليان قبل المباراة بيوم ومعروف أنه في مباراة غد؟، سبب ثالث حساب الاتحاد ينشر دائمًا صور اللاعبين في الطائرة قبل كل مباراة لأنها طائرة خاصة، عد إلى حساب الاتحاد لن تجد أي صور للاعبين في الطائرة خلال رحلة حائل”.

وأضاف: “السبب الرابع، المغرد والإعلامي علاء سعيد المقرب من العميد نشر عبر حسابه في منصة إكس صورة قال من خلالها إن طائرة لاعبي العميد كانت تطير فوق حائل حتى الساعة 11 مساءً ثم عادت إلى جدة في تمام 12 إلا ربع، الصورة التي استخدمها كانت لطائرة أخرى بين مطار حائل والمدينة، كيف عرف عودتها؟، هل له شخص في هيئة الطيران؟”.

 

 

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