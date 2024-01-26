ماذا قال اتحاد القدم الآسيوي عن عبدالله الخيبري وطلال حاجي ؟

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أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمجهودات كل من عبدالله الخيبري وطلال حاجي مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2023.
وسلط اتحاد القدم الآسيوي الضوء على ما قدمه الخيبري في مباراة السعودية وتايلاند، حيث نجح في استعادة السيطرة على الكرة في 18 مناسبة، حيث تفوق على كل من الياباني واتارو إيندر واللبناني حسن سرور والبحريني كميل الأسود.
كما أبدى اتحاد القدم الآسيوي إعجابه بما قدمه طلال حاجي الذي أصبح أصغر لاعب ينزل إلى أرض الملعب في نسخة 2023، حيث شارك بعمر الـ16 عامًا و 4 أشهر و9 أيام.
وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بموهبة طلال حاجي، وأشارت إلى أنه أصبح أصغر لاعبٍ يشارك في مباراةٍ بتاريخ بطولة كأس آسيا، حيث يبلغ 16 عامًا و131 يومًا.
ولفتت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن طلال حاجي أصبح رابع أصغر لاعبٍ يمثّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراةٍ رسمية.
ولم يكن حاجي في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل أن يستدعيه مانشيني بعد ذلك، وتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة تايلاند ، قبل أن يُسجل مشاركة تاريخية، ويصبح الأصغر سنًّا.