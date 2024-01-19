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ماذا قال جوردان هندرسون عن الاتفاق والدوري السعودي بعد انضمامه لـ أياكس ؟

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
ماذا قال جوردان هندرسون عن الاتفاق والدوري السعودي بعد انضمامه لـ أياكس ؟
المواطن - محمد سمعه

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علق اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون على فترته القصيرة التي قضاها في صفوف نادي الاتفاق، وذلك بعد توقيعه اليوم الجمعة على عقد الانضمام لنادي أياكس أمستردام الهولندي.

تعليق جوردان هندرسون

وقال هندرسون اليوم في المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه كلاعب جديد لأياكس : “لست نادمًا على انضمامي للاتفاق لقد كانت تجربة قصيرة ولكنني تعلمت منها الكثير، لا يمكنني قول أي شيء عن النادي أو الدوري السعودي، لأنه لدي أصدقاء هناك، ولكن بشكل عام هي تجربة استفدت منها كثيرًا”.

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وأعلن نادي أياكس عن تعاقده رسميًّا مع هندرسون، حتى يونيو عام 2026، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن نادي الاتفاق، وسيرتدي مع الفريق الهولندي القميص رقم 6.

جوردان هندرسون
هندرسون مع أياكس – المصدر @AFCAjax

وكان نادي الاتفاق قد أعلن في بيان بالأمس، عن إنهاء تعاقده رسميًّا مع جوردان هندرسون صاحب الـ33 عامًا، بشكل فوري، مشددًا على أن هذا القرار؛ جاء بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي.

وانضم جوردان، إلى الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعدما قضى 12 عامًا في صفوفه، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأكدت تقارير اتفاقه مع أياكس .

 

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