شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة ماذا قدم بانيغا مع الشباب؟ أمانة عسير تطرح 16 فرصة استثمارية في سراة عبيدة جمعية أسر التوحد تحقق الجائزة الدولية “أفضل بيئة عمل” في المملكة السعودية تتصدر مشهد الطاقة العالمي بالهيدروجين الأخضر مشروع بـ 760 مليون ريال لتقديم خدمات الإعاشة لمجمع سكني في نيوم ماجد الحقيل: القروض المدعومة من الدولة بلغت نحو 750 ألف عقد وزارة الطاقة تعلن عن 53 وظيفة شاغرة الخريف توافق على تأسيس شركة “الحزمة السادسة للخدمات البيئية” حساب المواطن يوضح آلية التحقق من إرفاق عقد الإيجار
أعلن نادي الشباب رسميًا، عن رحيل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووقع الشباب مخالصة مالية مع بانيغا، ثم أعلن عن رحيله عبر منصة “إكس”، حيث نشر فيديو؛ ظهر فيه النجم الأرجنتيني وهو يُعلق قميصه في غرفة الملابس، وعلق قائلًا: “غادرنا كلاعب.. لكنه سيبقى في قلوبنا”.
وكان نادي الشباب قد تعاقد مع النجم الأرجنتيني في سبتمبر عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، ليصبح من الركائز الأساسية مع الليوث، ويُساهم في نتائجه الإيجابية.
وشارك بانيغا في 108 مباريات مع الشباب في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 22 هدفًا، وقدم 25 تمريرة حاسمة، ونال 21 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء “أصفر ثان”، وحصل على 4 بطاقات حمراء مباشرة.
وشارك النجم الأرجنتيني في 19 مباراة مع الشباب هذا الموسم؛ بواقع 16 مواجهة في دوري روشن السعودي، وسجل هدفين وصنع مثلهما، وخاض 3 لقاءات في كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ولم يسجل أو يصنع.
غادرنا كلاعب.. لكنه سيبقى في قلوبنا 🫶🏻
Adios capitán @Ever10Banega 🤍🙏 pic.twitter.com/CRamXQRQ7b
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 21, 2024