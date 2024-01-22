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بعد رحيله في يناير

ماذا قدم بانيغا مع الشباب؟

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
ماذا قدم بانيغا مع الشباب؟
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الشباب رسميًا، عن رحيل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الشباب يعلن رحيله

ووقع الشباب مخالصة مالية مع بانيغا، ثم أعلن عن رحيله عبر منصة “إكس”، حيث نشر فيديو؛ ظهر فيه النجم الأرجنتيني وهو يُعلق قميصه في غرفة الملابس، وعلق قائلًا: “غادرنا كلاعب.. لكنه سيبقى في قلوبنا”.

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بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

بانيغا مع الشباب

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع النجم الأرجنتيني في سبتمبر عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، ليصبح من الركائز الأساسية مع الليوث، ويُساهم في نتائجه الإيجابية.

إيفر بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

وشارك بانيغا في 108 مباريات مع الشباب في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 22 هدفًا، وقدم 25 تمريرة حاسمة، ونال 21 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء “أصفر ثان”، وحصل على 4 بطاقات حمراء مباشرة.

وشارك النجم الأرجنتيني في 19 مباراة مع الشباب هذا الموسم؛ بواقع 16 مواجهة في دوري روشن السعودي، وسجل هدفين وصنع مثلهما، وخاض 3 لقاءات في كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ولم يسجل أو يصنع.

إيفر بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

 

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