ماذا قدم بانيغا مع الشباب؟

أعلن نادي الشباب رسميًا، عن رحيل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الشباب يعلن رحيله

ووقع الشباب مخالصة مالية مع بانيغا، ثم أعلن عن رحيله عبر منصة “إكس”، حيث نشر فيديو؛ ظهر فيه النجم الأرجنتيني وهو يُعلق قميصه في غرفة الملابس، وعلق قائلًا: “غادرنا كلاعب.. لكنه سيبقى في قلوبنا”.

بانيغا مع الشباب

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع النجم الأرجنتيني في سبتمبر عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، ليصبح من الركائز الأساسية مع الليوث، ويُساهم في نتائجه الإيجابية.

وشارك بانيغا في 108 مباريات مع الشباب في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 22 هدفًا، وقدم 25 تمريرة حاسمة، ونال 21 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء “أصفر ثان”، وحصل على 4 بطاقات حمراء مباشرة.

وشارك النجم الأرجنتيني في 19 مباراة مع الشباب هذا الموسم؛ بواقع 16 مواجهة في دوري روشن السعودي، وسجل هدفين وصنع مثلهما، وخاض 3 لقاءات في كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ولم يسجل أو يصنع.