مارسيلو جروهي يقترب من فريق درجة ثانية في البرازيل

يبدو أن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قد حدد وجهته المقبلة، وذلك بعدما اقترب من مغادرة العميد في العام الحالي.

وجهة مارسيلو جروهي المقبلة

وذكرت صحيفة ” لانس” البرازيلية أن الحارس البرازيلي سينضم لنادي سانتوس البرازيلي والذي يلعب حاليًا في الدرجة الثانية في الدوري البرازيلي.

وكان الحارس البرازيلي ضمن 7 أسماء طلب الفرنسي كريم بنزيما رحيلهم عن الاتحاد، وذلك بعد الخروج من كأس العالم للأندية على يد الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن الحارس البرازيلي يلعب مع نادي الاتحاد منذ عام 2019.

ويرغب نادي الاتحاد في تدعيم صفوفه بحارس محلي بعد رحيل الحارس البرازيلي مع عبدالله المعيوف بجانب ضم مدافع أجنبي قوي، حيث عانى الاتحاد من غياب المدافع الإيطالي لويز فيليبي بسبب الإصابة بجانب عودة أحمد حجازي لاعب منتخب مصر من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.