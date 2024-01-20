ماسكيرانو: إذا أراد ميسي سيكون معنا بالأولمبياد

أبدى مدرب منتخب الأرجنتين للشباب، خافيير ماسكيرانو، استعداده لمشاركة نجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي مع التانغو في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”.

ميسي ودي ماريا يطلبان المشاركة

وأكدت إذاعة “دي سبورتس” الأرجنتينية، أن ميسي وأنخيل دي ماريا طلبا المشاركة مع منتخب في حال تأهله للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، المقرر إقامتها صيف العام الجاري في باريس.

وكان ليونيل ودي ماريا ساهما في آخر تتويج لمنتخب الأرجنتين بالميدالية الذهبية خلال الدورة الصيفية التي أقيمت عام 2008 في العاصمة الصينية بكين.

ماسيكرانو يُرحب بمشاركة ليونيل

وعلق خافيير ماسكيرانو، خلال تصريحاته لشبكة “لو سبورت 10” الفرنسية، قائلًا: “أبواب الاختيار مفتوحة أمام ميسي ليفعل ما يريد، هذا هو الواقع”.

وأضاف مدرب منتخب الأرجنتين للشباب: “إذا تأهلنا وأراد أن يأتي، سيكون ليونيل موضع ترحيب.. أنا وهو لدينا صداقة عظيمة وأود أن يكون معنا في الأولمبياد”.

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن مشاركة ليونيل المحتملة في “أولمبياد باريس 2024“؛ ستزيد من فرص مواجهة جديدة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يحلم أيضًا بالمشاركة مع الديوك في الأولمبياد.