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ماسكيرانو: إذا أراد ميسي سيكون معنا بالأولمبياد

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٧ مساءً
ماسكيرانو: إذا أراد ميسي سيكون معنا بالأولمبياد
المواطن - فريق التحرير

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أبدى مدرب منتخب الأرجنتين للشباب، خافيير ماسكيرانو، استعداده لمشاركة نجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي مع التانغو في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”.

ميسي ودي ماريا يطلبان المشاركة

وأكدت إذاعة “دي سبورتس” الأرجنتينية، أن ميسي وأنخيل دي ماريا طلبا المشاركة مع منتخب في حال تأهله للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، المقرر إقامتها صيف العام الجاري في باريس.

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وكان ليونيل ودي ماريا ساهما في آخر تتويج لمنتخب الأرجنتين بالميدالية الذهبية خلال الدورة الصيفية التي أقيمت عام 2008 في العاصمة الصينية بكين.

ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين
ليونيل – المصدر @relevo

ماسيكرانو يُرحب بمشاركة ليونيل

وعلق خافيير ماسكيرانو، خلال تصريحاته لشبكة “لو سبورت 10” الفرنسية، قائلًا: “أبواب الاختيار مفتوحة أمام ميسي ليفعل ما يريد، هذا هو الواقع”.

ميسي
ليونيل – المصدر sportsbrief

وأضاف مدرب منتخب الأرجنتين للشباب: “إذا تأهلنا وأراد أن يأتي، سيكون ليونيل موضع ترحيب.. أنا وهو لدينا صداقة عظيمة وأود أن يكون معنا في الأولمبياد”.

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن مشاركة ليونيل المحتملة في “أولمبياد باريس 2024“؛ ستزيد من فرص مواجهة جديدة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يحلم أيضًا بالمشاركة مع الديوك في الأولمبياد.

ميسي ومبابي - الهلال

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