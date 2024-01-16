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ماسك يرفض تطوير الذكاء الاصطناعي قبل حصوله على 25% من تسلا

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٦ مساءً
ماسك يرفض تطوير الذكاء الاصطناعي قبل حصوله على 25% من تسلا
المواطن - فريق التحرير

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رفض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في السيارات الكهربائية ذاتية القيادة التي تنتجها الشركة والتي يحمل أكبر نسبة من الأسهم بين ملاكها الأفراد.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

ويشترط الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أن ترتفع نسبة ملكيته إلى 25% بدلا من 12 % حاليًا حتى لا يمكن لأحد غيره التحكم في القرارات والموافقات بحسب قوله.

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وأوضح أنه يفضل بناء منتجات الذكاء الاصطناعي خارج شركة تسلا إذا لم يكن لديه سيطرة على التصويت بنسبة 25%.

وفي وقت سابق دعا ماسك في منشور على موقع “إكس” الذي يملكه ، إلى إجراء مقارنة بين شركة تسلا وشركة جنرال موتورز، التي تعد تقليديا إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات على مستوى العالم.

تطوير شركة تسلا

وكتب ماسك: “أنا غير مرتاح لتطوير شركة تسلا لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات من دون التحكم في التصويت بنسبة 25% تقريباً”. “يكفي أن أكون مؤثراً، ولكن ليس بالقدر الذي لا يمكن إسقاطي به”.

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