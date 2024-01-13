مانشستر سيتي يصعد للوصافة بثلاثية مثيرة في نيوكاسل

حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا وصعبًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدفين وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

وكان السيتي أحرز هدف التقدم عبر اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة الـ26.

وبعدها نجح فريق نيوكاسل في إحراز هدفين عبر كل من السويدي إليكساندر إيزاك وأنتوني جوردون في الدقيقتين الـ35 والـ37.

وفي الشوط الثاني، واصل السيتي تألقه ليسجل هدفين عبر كل من كيفين دي بروين وأوسكار يوب في الدقيقتين الـ 74 والـ91.

وبعد المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 43 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز العاشر.

وكانت مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس بتعادل بيرنلي ولوتون تاون بهدف لكل فريق.

واليوم، فاز البلوز على فولهام بهدف، وخسر نيوكاسل ضد مانشستر سيتي.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ21 غدًا بإقامة مباراتي ” إيفرتون ضد أستون فيلا” و ” مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير”.

بينما في يوم 20 يناير، تُقام مباراتا ” آرسنال ضد كريستال بالاس” و ” برينتفورد ضد نوتنغهام فورست”.

وفي يوم 21 يناير سيلعب شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد، وبورنموث ضد ليفربول.

وتُختتم مواجهات الجولة الـ21 بلقاء بين برايتون وولفرهامبتون يوم 22 يناير الجاري.