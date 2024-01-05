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مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع فاران لـ النصر أو الاتحاد

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع فاران لـ النصر أو الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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أصبح المدافع الفرنسي رفائيل فاران، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قريبًا من الانتقال لدوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

سعر رحيل فاران 

وبحسب ما ذكرته صحيفة Milliyet التركية فإن مسؤولو اليونايتد حددوا 30 مليون يورو من أجل السماح برحيل المدافع الفرنسي إما لنادي الاتحاد أو النصر.

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وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن اليونايتد يريد توفير 340 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا وهو راتب فاران بعدم تجديد عقده والتخلص منه بسبب كثرة إصاباته وعدم استفادة الفريق منه مؤخرًا.

رافائيل فاران

ويرغب مانشستر يونايتد في تقليل رواتب اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة، من أجل توفير المال للتعاقد مع صفقات أفضل في يناير الحالي وفي صيف عام 2024.

وكان المدافع الفرنسي انضم لليونايتد في عام 2021 قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن اسم المدافع الفرنسي صاحب الـ 30 عامًا كان ارتبط بالانضمام لناديي النصر والاتحاد في صيف 2023 لكنه فضّل وقتها البقاء في صفوف اليونايتد.

 

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