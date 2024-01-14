مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام توتنهام هوتسبير

حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير بنتيجة 2- 2، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر يونايتد ضد توتنهام

وتقدم اليونايتد بالهدف الأول عبر اللاعب هويلوند في الدقيقة الثالثة ثم تعادل البرازيلي ريتشارلسون لنادي توتنهام في الدقيقة الـ20.

وفي الدقيقة الـ40 قبل نهاية الشوط الأول، نجح مان يونايتد في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب راشفورد.

وفي بداية الشوط الثاني، نجح الأوروجوياني رودريجو بينتانكور في إحراز الهدف الثاني لنادي توتنهام بالدقيقة الـ46.

وبعد المباراة، أصبح رصيد مان يونايتد 32 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد توتنهام 40 نقطة في المركز الخامس.