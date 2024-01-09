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مانشستر يونايتد يهزم ويجان بثنائية ويصعد للدور الرابع بـ كأس إنجلترا

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٨ صباحاً
مانشستر يونايتد يهزم ويجان بثنائية ويصعد للدور الرابع بـ كأس إنجلترا
المواطن - فريق التحرير

نجح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد في التأهل للدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك بعد فوزه مساء الاثنين على فريق ويجان أثلتيك بثنائية دون رد.

مانشستر يونايتد ضد ويجان

وسجل البرتغالي ديوجو دالوت الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد من تصويبة قوية في الدقيقة الـ22.

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وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني لمان يونايتد في الدقيقة الـ75 من ركلة جزاء.

نتائج الدور الثالث

وكانت مباريات السبت الماضي في الدور الثالث ببطولة كأس إنجلترا، انتهت بفوز كوفنتري سيتي على أكسفورد يونايتد بسداسية مقابل هدفين، فوز ليستر سيتي على ميلوول بثلاثية مقابل هدفين، فوز إيبسويتش تاون على ويمبلدون بثلاثية لهدف، فوز مايدستون على ستيفيناج بهدف دون رد.

وفاز نيوكاسل يونايتد على سندرلاند بثلاثية دون رد.

وضمن مواجهات السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي، فاز بلاكبيرن على كامبريدج يونايتد بخماسية مقابل هدفين، وفاز ساوثهامبتون على وال سال برباعية دون رد، وتعادل نوريتش سيتي مع بريستول روفرز بهدف لكل فريق، وفاز واتفورد على تشيسترفيلد بنتيجة 2- 1، وفاز برايتون على ستوك سيتي برباعية مقابل هدفين، بينما فاز شيفيلد يونايتد على جيلينجهام برباعية دون رد، أما هال سيتي فتعادل مع فريق برمنجهام سيتي، وفاز فريق بليموث أرجايل على ساتون يونايتد بثلاثية لهدف.

وفاز بورنموث على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3- 2، وتعادل نيوبورت كونتي مع فريق إيستلي بهدف لكل فريق.

وفاز تشيلسي على بريستون برباعية دون رد، وفاز أستون فيلا على ميدلزبره بهدف نظيف، وفاز سوانزي سيتي على موركامب بثنائية دون رد، وفاز شيفيلد وينزادي على كارديف سيتي برباعية دون رد.

وانتهت مباريات أول أمس الأحد في كأس إنجلترا بفوز وست بروميتش آلبيون على ألدرشوت تاون برباعية لهدف، وتعادل وست هام يونايتد مع بريستول سيتي بهدف لكل فريق، وتعادل نوتنغهام فورست مع بلاكبول بنتيجة 2- 2، وفاز ليدز يونايتد على بيتربوره يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل لوتون تاون مع بولتون بدون أهداف، وفاز ريكسهام على شروسيري تاون بهدف دون رد.

وانتهت مباراة آرسنال ضد ليفربول، بفوز ليفربول بثنائية دون رد.

بينما في مباراة أمس الاثنين، فاز مانشستر يونايتد على ويجان بثنائية دون رد.

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