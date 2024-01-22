مانشيني: راضٍ عن الأداء وحققنًا فوزًا مستحقًّا

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أعرب المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، عن رضاه على أداء لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مواجهة قرغيزستان، مؤكدًا رغبته في تحقيق الفوز بأي مباراة يخوضها.
ولعب المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، على إستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليتأهل إلى دور الـ16.
وتحدث مانشيني في المؤتمر الصحافي، بعد المباراة، قائلًا: “قدمنا مباراة جيدة وحققنا فوزاً مستحقًّا، لأننا صنعنا عدة فرص لتسجيل الأهداف، وأهدرنا العديد من الفرص؛ ولكن في النهاية كان النصر حليفنا”.
وواصل المدرب الإيطالي تصريحاته، قائلًا: “أهدرنا المزيد من الفرص ولكن إن سجلنا هدفين في كل مباراة فسأكون سعيدًا.. واليوم بلغنا المرحلة التالية وحاليًّا نفكر في مواجهتنا القادمة فقط”.
وأضاف مانشيني: “نُريد الفوز بكل مباراة نخوضها؛ إن واجهنا تايلاند أو كوريا الجنوبية أو اليابان.. وأنا راضٍ عن أداء اللاعبين.. لدينا فرصة للتحسن قبل دور الستة عشر أعتقد”.
وتابع مانشيني: “أفُضل دائمًا اللعب أمام فريق يضم 11 لاعبًا على فريق منقوص؛ والبطاقتين الحمراوين صحيحة”، مضيفًا: “لديّ 23 لاعبًا ويجب عليّ التدوير فيما بينهم، سأنظر لكثير من الأمور في الحصة التدريبية التي تسبق مباراتنا القادمة”.