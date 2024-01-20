مانشيني: سعيد بمجموعة اللاعبين الحاليين

ضبط 17999 مخالفًا بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف لقطات مذهلة من الأجواء لربيع وادي الرمة غرب القصيم العثور على الطفلة بيان مفقودة وادي السهل بـ القصيم مدرب قرغيزستان: الأخضر من أفضل منتخبات آسيا وسنُقاتل للتأهل غروهي يحسم وجهته الجديدة بدوري روشن مناظر طبيعية بديعة في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في النماص قصة مسعف سعودي استجاب لبلاغ طفلة وأنقذ والدتها ميسي ودي ماريا يطلبان المشاركة بأولمبياد 2024 حساب المواطن: الاسم يتغير تلقائياً حال تحديثه في الأحوال المدنية رينان لودي يصل الرياض
أبدى المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، سعادته باللاعبين المتواجدين حاليًا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2023.
وتحدث مانشيني في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، قائلًا: “أنا سعيد بمجموعة اللاعبين الحاليين في الأخضر.. ولا أريد الحديث عن موضوع آخر”.
وكان مانشيني قد كشف قبل انطلاق البطولة بيوم واحد، أسباب استبعاد عدد من لاعبي الأخضر؛ ومن ضمنهم علي هزازي، الذي أكد أنه مع سلطان الغنام، خالد الغنام ومحمد مران، أبدوا عدم سعادتهم في المعسكر.
كما أكد أن سلمان الفرج، هو من طلب عدم اللعب في مباراة ودية بأول معسكر، وأوضح أن نواف العقيدي يريد اللعب بشكل أساسي أو الرحيل، مشددًا على أنه أبلغه برغبته في الرحيل 3 مرات.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره قرغيزستان، مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.