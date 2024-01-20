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بعد تصريحاته بشأن المستبعدين

مانشيني: سعيد بمجموعة اللاعبين الحاليين

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١١ مساءً
مانشيني: سعيد بمجموعة اللاعبين الحاليين
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، سعادته باللاعبين المتواجدين حاليًا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2023.

مانشيني سعيد باللاعبين

وتحدث مانشيني في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، قائلًا: “أنا سعيد بمجموعة اللاعبين الحاليين في الأخضر.. ولا أريد الحديث عن موضوع آخر”.

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مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @aawsat_spt

وكان مانشيني قد كشف قبل انطلاق البطولة بيوم واحد، أسباب استبعاد عدد من لاعبي الأخضر؛ ومن ضمنهم علي هزازي، الذي أكد أنه مع سلطان الغنام، خالد الغنام ومحمد مران، أبدوا عدم سعادتهم في المعسكر.

كما أكد أن سلمان الفرج، هو من طلب عدم اللعب في مباراة ودية بأول معسكر، وأوضح أن نواف العقيدي يريد اللعب بشكل أساسي أو الرحيل، مشددًا على أنه أبلغه برغبته في الرحيل 3 مرات.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يُلاقي قرغيزستان غدًا

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره قرغيزستان، مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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