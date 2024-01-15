Icon

بعضها قد يسبب التسمم.. مطالب بتوضيح نسبة الكافيين على منتجات القهوة Icon مانشيني: مستعدون جيدًا لعمان وأول مباراة تكون صعبة Icon نصائح مهمة لهواة المبيت في البر خلال الشتاء Icon غانم الشراري يحكي قصة استضافته لرحالة فرنسية شاهدها نائمة في الصحراء Icon تسريبات لمواصفات هواتف iPhone 16 المنتظرة Icon مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة Icon الإعلان عن إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان بـ مدينة القدية Icon النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب Icon القريات تسجل أدنى درجة حرارة بـ 4 مئوية Icon اليوم بداية الشبط.. أشد مواسم البرد ومدته 26 يوماً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد انتقادات عدم ضمهم للقائمة

مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣١ مساءً
مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، الجدل المُثار بشأن استبعاد نواف العقيدي، سلمان الفرج وسلطان الغنام، من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

مانشيني يكشف سبب الاستبعاد

وتحدث مانشيني عن سبب استبعاد العقيدي، الفرج والغنام، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة المنتخب السعودي ضد عمان، قائلًا: “هم من قرروا المغادرة، لم يريدوا أن ينضموا ولست أنا”.

قد يهمّك أيضاً
مكافحة المخدرات تطيح بمقيم في منطقة الباحة

مكافحة المخدرات تطيح بمقيم في منطقة الباحة

وظائف شاغرة في العليان القابضة

وظائف شاغرة في العليان القابضة

سلمان الفرج
الفرج

وتابع المدرب الإيطالي تصريحاته، قائلًا: “سلمان الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيد باللعب للمنتخب”.

سلطان الغنام
الغنام

وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “ونواف العقيدي قال لي حسناً سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسي لا أريد أن أبقى”.

نواف العقيدي
العقيدي

المنتخب السعودي ضد عمان

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي في قيادة الأخضر لحصد اللقب.

وتبدأ كتيبة مانشيني المشوار في مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، بمواجهة منتخب عمان الأول لكرة القدم، يوم غد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة
السعودية اليوم

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

السعودية اليوم
المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية
الرياضة

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

الرياضة
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة
السعودية اليوم

سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

السعودية اليوم
غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
الرياضة

تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور...

الرياضة
الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية
السعودية اليوم

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية...

السعودية اليوم