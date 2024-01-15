مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة

أنهى المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، الجدل المُثار بشأن استبعاد نواف العقيدي، سلمان الفرج وسلطان الغنام، من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

مانشيني يكشف سبب الاستبعاد

وتحدث مانشيني عن سبب استبعاد العقيدي، الفرج والغنام، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة المنتخب السعودي ضد عمان، قائلًا: “هم من قرروا المغادرة، لم يريدوا أن ينضموا ولست أنا”.

وتابع المدرب الإيطالي تصريحاته، قائلًا: “سلمان الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيد باللعب للمنتخب”.

وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “ونواف العقيدي قال لي حسناً سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسي لا أريد أن أبقى”.

المنتخب السعودي ضد عمان

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي في قيادة الأخضر لحصد اللقب.

وتبدأ كتيبة مانشيني المشوار في مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، بمواجهة منتخب عمان الأول لكرة القدم، يوم غد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة.