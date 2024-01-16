مانشيني كشف المستور .. تحقيق منتظر مع 6 لاعبين بعد نهاية كأس أمم آسيا

من المنتظر خضوع اللاعبين “سلمان الفرج، سلطان الغنام، نواف العقيدي، خالد الغنام، محمد مران، علي هزازي” للتحقيقات، وذلك بعد تصريحات المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني التي كشفت كواليس استبعاده للاعبين الـ6 من القائمة النهائية للأخضر والمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا.

وقال الإعلامي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “إدارة المنتخب رفعت تقريرًا للجنة الاحتراف بشأن المستبعدين وفي انتظار اتخاذ القرار اللازم حسب اللائحة”.

ولم يشارك الفرج أساسيًّا مع الهلال في الموسم الحالي، بينما يلعب سلطان الغنام ونواف العقيدي أساسيًّا مع النصر، بينما يُعاني محمد مران وخالد الغنام من عدم اللعب بصورة أساسية مع النصر، ونفس الأمر مع علي هزازي لاعب الاتفاق.

تعليق مانشيني

وكان مانشيني قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية وعمان: ”هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.

وأضاف مدرب الأخضر: “نواف العقيدي قال لي حسنًا سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًّا لا أريد أن أبقى”.

وتابع: “جاء لي خالد الغنام وقبله محمد مران وعلي هزازي وأكدوا رغبتهم بالرحيل، فرحلوا حتى لا يتشكل الأمر ضغطًا على المنتخب”.