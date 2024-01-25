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بعد التعادل ضد تايلاند

مانشيني: كنا نريد الفوز وأتوقع مستقبلًا رائعًا لطلال حاجي

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٣ مساءً
مانشيني: كنا نريد الفوز وأتوقع مستقبلًا رائعًا لطلال حاجي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، أن المنتخب السعودي كان يسعى لتحقيق الفوز أمام تايلاند، مشيدًا في الوقت ذاته بإمكانيات اللاعب الشاب، طلال حاجي.

مانشيني يُعلق على المباراة

وقال مانشيني: “نحن أردنا الانتصار.. وقد سنحت لدينا كثير من الفرص ولم نسجل.. سددنا 16 تسديدة على المرمى والاستحواذ كان لنا.. ولكن لم نسجل وأمل أن يختلف هذا الأمر معنا بالمباراة القادمة”.

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مانشيني: سعيد بمجموعة اللاعبين الحاليين

وتابع مانشيني حديثه في المؤتمر الصحافي بعد مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند: “إذا أردنا الفوز باللقب لابد أن نفوز على أي منتخب نواجهه في أي مرحلة نلاقيه بها”.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وأضاف: “ركلة الجزاء كان مقرر أن يسددها سالم الدوسري أو عبدالرحمن غريب.. ولكن تحدث مثل هذه الأمور.. اللاعبون هم من اختاروا أن يسدد عبدالله رديف لهذه الركلة”.

وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “طلال حاجي لاعب شاب ولديه كل المقومات المميزة.. وسيكتسب خبرة كبيرة معنا.. وأتوقع له مستقبلًا رائعًا”.

السعودية ضد تايلاند
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يواجه كوريا الجنوبية

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد تايلاند اليوم، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة السادسة ويضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد المدينة التعليمية في الدوحة.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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