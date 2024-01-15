مانشيني: لا أعرف لماذا يرفض لاعب شاب الانضمام لمنتخب وطنه؟!

أبدى المدير الفني لمنتخب السعودية، الإيطالي روبرتو مانشيني، استغرابه من رفض بعض اللاعبين الشباب الانضمام إلى منتخب بلاده والمشاركة معه.

مانشيني يستغرب موقف اللاعبين الشباب

وقال مانشيني خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد عمان: “لا أعرف لماذا يرفض لاعب شاب الانضمام لمنتخب وطنه؟؟.. فهو ليس ناديًا”.

وتابع المدرب الإيطالي حديثه قائلًا: “هذا أمر أقابله للمرة الأولى في حياتي.. وسألنا نواف العقيدي وسلطان الغنام أكثر من مرة؛ ولكنهم أكدوا على رفض تمثيل المنتخب!”.

وأضاف مانشيني: “لقد تحدثت مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ حول المسألة وقلت له أن نواف يريد أن يغادر.. وهذه ثالث مرة يأتي لنا نواف ليقول إنه سيغادر.. وهذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لنا.

سبب استبعاد العقيدي والفرج والغنام

وكان مانشيني قد تعرض لانتقادات، بعد استبعاده المفاجئ لنواف من قائمة السعودية لكأس آسيا 2023، بجانب عدم ضم سلمان الفرج وسلطان الغنام، حيث أكد النقاد الرياضيون والجماهير أنهم الأفضل، قبل أن يوضح الأسباب اليوم.

وعلق المدرب الإيطالي على استبعادهم، قائلًا هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.

وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “ونواف العقيدي قال لي حسناً سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًا لا أريد أن أبقى”.