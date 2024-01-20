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مؤكدًا صعوبة مواجهة قرغيزستان

مانشيني: منتخبات آسيا قوية ونسعى للفوز غدًا

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٢ مساءً
مانشيني: منتخبات آسيا قوية ونسعى للفوز غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، على صعوبة جميع المباريات، متمنيًا مواصلة التألق وتحقيق الفوز أمام قرغيزستان.

السعودية ضد قرغيزستان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد قرغيزستان على استاد أحمد بن علي في الريان، مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

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منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مانشيني يؤكد صعوبة المباريات

وقال مانشيني: “كل المباريات صعبة.. وبالتأكيد المباراة الأولى هي الأصعب.. والآن المهم لنا الفوز في المباراة الثانية؛ ونريد أن نتأهل للدور التالي، لذا علينا أن نستعد جيداً قبل كل مباراة”.

وأضاف في المؤتمر الصحافي بمباراة السعودية ضد قرغيزستان: “أنا أتمنى أن نفوز بالكأس.. لكن المسألة ليست سهلة وهناك العديد من الفرق القوية.. ولم يكن لدينا الوقت الكافي مع الفريق”.

مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @aawsat_spt

وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “من كان يعتقد أن العراق سينتصر على اليابان؟.. لذا هناك منتخبات قوية بآسيا، وإذا أردنا أن نفوز لابد أن نحضر جيدًا”.

وأشاد المدرب الإيطالي بلاعبيه، وقال: “سالم الدوسري يلعب في كل مكان.. جناح يسار، مهاجم، وسط.. إنه لاعب متنوع هذه طريقته، وعبدالرحمن غريب قدم أداء ممتازاً وغير اللعب عندما شارك، وأنا سعيد بمستواه”.

وتابع مانشيني: “بعد أن لعبنا بنظام 3 قلوب دفاع بالخلف.. لم نتلق سوى هدف من ركلة جزاء.. وليس لدينا مشكلة باللعب بأي طريقة”.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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