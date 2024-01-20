مانشيني: منتخبات آسيا قوية ونسعى للفوز غدًا مانشيني: سعيد بمجموعة اللاعبين الحاليين ضبط 17999 مخالفًا بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف لقطات مذهلة من الأجواء لربيع وادي الرمة غرب القصيم العثور على الطفلة بيان مفقودة وادي السهل بـ القصيم مدرب قرغيزستان: الأخضر من أفضل منتخبات آسيا وسنُقاتل للتأهل غروهي يحسم وجهته الجديدة بدوري روشن مناظر طبيعية بديعة في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في النماص قصة مسعف سعودي استجاب لبلاغ طفلة وأنقذ والدتها ميسي ودي ماريا يطلبان المشاركة بأولمبياد 2024
أكد المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، على صعوبة جميع المباريات، متمنيًا مواصلة التألق وتحقيق الفوز أمام قرغيزستان.
ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد قرغيزستان على استاد أحمد بن علي في الريان، مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.
وقال مانشيني: “كل المباريات صعبة.. وبالتأكيد المباراة الأولى هي الأصعب.. والآن المهم لنا الفوز في المباراة الثانية؛ ونريد أن نتأهل للدور التالي، لذا علينا أن نستعد جيداً قبل كل مباراة”.
وأضاف في المؤتمر الصحافي بمباراة السعودية ضد قرغيزستان: “أنا أتمنى أن نفوز بالكأس.. لكن المسألة ليست سهلة وهناك العديد من الفرق القوية.. ولم يكن لدينا الوقت الكافي مع الفريق”.
وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “من كان يعتقد أن العراق سينتصر على اليابان؟.. لذا هناك منتخبات قوية بآسيا، وإذا أردنا أن نفوز لابد أن نحضر جيدًا”.
وأشاد المدرب الإيطالي بلاعبيه، وقال: “سالم الدوسري يلعب في كل مكان.. جناح يسار، مهاجم، وسط.. إنه لاعب متنوع هذه طريقته، وعبدالرحمن غريب قدم أداء ممتازاً وغير اللعب عندما شارك، وأنا سعيد بمستواه”.
وتابع مانشيني: “بعد أن لعبنا بنظام 3 قلوب دفاع بالخلف.. لم نتلق سوى هدف من ركلة جزاء.. وليس لدينا مشكلة باللعب بأي طريقة”.